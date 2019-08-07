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إنهاء معاناة معتمرة بعد فشل كلوي حاد وحَمْل خارج الرحم لأكثر من عامَيْن

تم استخراج الجنين المتوفَّى

أنهت "الصحة" معاناة امرأة معتمرة أربعينية بمستشفى النور التخصصي من صدمة إنتانية، وفشل كلوي حاد ناتج من انسداد في الحالبين، وحَمْل خارج الرحم قديم، يُقدَّر بأكثر من سنتين؛ وذلك لوجود جنين متوفَّى ومتكلس داخل تجويف البطن بحجم اليد بوزن (600) جرام.

وتمكَّن الفريق الطبي بقيادة استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية الدكتور رياض العريان، بالتعاون مع استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى الولادة والأطفال محمود أبو العزم، من إجراء تفميم للكليتين، ومعالجة إنتان الدم، وإجراء عملية جراحية لاستخراج الجنين المتوفَّى داخل تجويف البطن. وقد تماثلت المريضة للشفاء، وغادرت المستشفى بعد تحسُّن وظائف الكلى، وعودتها إلى المستوى الطبيعي بعد أن كانت مرتفعة أربعة عشر ضعفًا، وشُفيت من إنتان الدم والعمل الجراحي، وهي بصحة جيدة.

وأفاد مدير مستشفى النور التخصصي، الدكتور فواز الجهني، بأن "هذه الخطوات تأتي تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، ولتحقيق أحد أهم أهدافها، وهو برنامج التحول الوطني المرتبط بتحسين الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات التخصصية؛ وذلك لتحقيق رؤية 2030، وهي تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي".

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إنهاء معاناة معتمرة بعد فشل كلوي حاد وحَمْل خارج الرحم لأكثر من عامَيْن
سبق

أنهت "الصحة" معاناة امرأة معتمرة أربعينية بمستشفى النور التخصصي من صدمة إنتانية، وفشل كلوي حاد ناتج من انسداد في الحالبين، وحَمْل خارج الرحم قديم، يُقدَّر بأكثر من سنتين؛ وذلك لوجود جنين متوفَّى ومتكلس داخل تجويف البطن بحجم اليد بوزن (600) جرام.

وتمكَّن الفريق الطبي بقيادة استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية الدكتور رياض العريان، بالتعاون مع استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى الولادة والأطفال محمود أبو العزم، من إجراء تفميم للكليتين، ومعالجة إنتان الدم، وإجراء عملية جراحية لاستخراج الجنين المتوفَّى داخل تجويف البطن. وقد تماثلت المريضة للشفاء، وغادرت المستشفى بعد تحسُّن وظائف الكلى، وعودتها إلى المستوى الطبيعي بعد أن كانت مرتفعة أربعة عشر ضعفًا، وشُفيت من إنتان الدم والعمل الجراحي، وهي بصحة جيدة.

وأفاد مدير مستشفى النور التخصصي، الدكتور فواز الجهني، بأن "هذه الخطوات تأتي تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، ولتحقيق أحد أهم أهدافها، وهو برنامج التحول الوطني المرتبط بتحسين الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات التخصصية؛ وذلك لتحقيق رؤية 2030، وهي تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي".

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
08:50 PM

إنهاء معاناة معتمرة بعد فشل كلوي حاد وحَمْل خارج الرحم لأكثر من عامَيْن

تم استخراج الجنين المتوفَّى

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عبدالله البرقاوي - مكة المكرمة
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أنهت "الصحة" معاناة امرأة معتمرة أربعينية بمستشفى النور التخصصي من صدمة إنتانية، وفشل كلوي حاد ناتج من انسداد في الحالبين، وحَمْل خارج الرحم قديم، يُقدَّر بأكثر من سنتين؛ وذلك لوجود جنين متوفَّى ومتكلس داخل تجويف البطن بحجم اليد بوزن (600) جرام.

وتمكَّن الفريق الطبي بقيادة استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية الدكتور رياض العريان، بالتعاون مع استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى الولادة والأطفال محمود أبو العزم، من إجراء تفميم للكليتين، ومعالجة إنتان الدم، وإجراء عملية جراحية لاستخراج الجنين المتوفَّى داخل تجويف البطن. وقد تماثلت المريضة للشفاء، وغادرت المستشفى بعد تحسُّن وظائف الكلى، وعودتها إلى المستوى الطبيعي بعد أن كانت مرتفعة أربعة عشر ضعفًا، وشُفيت من إنتان الدم والعمل الجراحي، وهي بصحة جيدة.

وأفاد مدير مستشفى النور التخصصي، الدكتور فواز الجهني، بأن "هذه الخطوات تأتي تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، ولتحقيق أحد أهم أهدافها، وهو برنامج التحول الوطني المرتبط بتحسين الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات التخصصية؛ وذلك لتحقيق رؤية 2030، وهي تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي".

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