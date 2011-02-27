بعد الفيتو الروسي ضد إدانة إيران.. مجلس الأمن يجدد حظر السلاح لليمن

السفيرة الأمريكية اتهمت موسكو بحماية "النظام الإيراني الراعي للإرهاب

بعد استخدام روسيا حق الفيتو أمس الاثنين في مجلس الأمن ضد مشروع قرار بريطاني، دعمته الولايات المتحدة وفرنسا، يقضي بتجديد حظر نقل السلاح إلى اليمن، مع التنديد بإيران، تم بعد ذلك اعتماد قرار بالإجماع اكتفى بتجديد الحظر من دون الإشارة إلى إيران.

وفي التفاصيل، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن 11 دولة صوتت على مشروع القرار، الذي دعمته الولايات المتحدة بشدة، قبل أن تستخدم روسيا الفيتو ضده، وامتنعت الصين وكازاخستان عن التصويت، فيما صوتت بوليفيا ضد مشروع القرار.

ويستلزم تمرير أي قرار من مجلس الأمن موافقة تسعة من أعضائه الخمسة عشر، مع عدم وجود تصويت بالفيتو من أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، وهم بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يحظر على إيران إرسال أسلحتها إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وحسب سكاي نيوز عربية، كان المجلس المؤلف من 15 عضوًا قد أقر بالإجماع مشروع قرار منافس، اقترحته روسيا، لم يشر إلى إيران ومدد نظام عقوبات مستهدفة، متعلقًا بالحرب الأهلية في اليمن.

وبعد الفيتو الروسي، تم اعتماد قرار بالإجماع، اكتفى بتجديد الحظر على نقل السلاح إلى اليمن من دون الإشارة إلى إيران.

ويعتبر هذا الأمر بمنزلة صفعة للولايات المتحدة وحلفائها الذين ضغطوا خلال المشاورات لتجديد الحظر من أجل تحميل طهران مسؤولية تسليم الحوثيين صواريخ إيرانية الصنع، استُخدمت لقصف السعودية عام 2017.

وسعت بريطانيا لتضمين عبارة "قلق خاص" من المجلس بخصوص تقرير أممي، وجد أن إيران انتهكت حظر الأسلحة على اليمن في العام 2015.

وبعد ساعات من المفاوضات للوصول لحل وسط أوضحت روسيا أن لديها تحفظات قوية على نتائج هذا التقرير، وأكدت أنها لن تدعم قرارًا يشير إليه.

وتعتبر روسيا أن تقرير الأمم المتحدة لا يحمل أدلة على تورط مباشر للسلطات الإيرانية في إيصال الصواريخ إلى اليمن، كما تزعم أن قطع الصواريخ التي عرضتها واشنطن، حتى ولو كانت إيرانية الصنع، فهي لا تكفي للدلالة على أن إيران قامت بدور مباشر في نقلها إلى اليمن في خرق لقرار الأمم المتحدة الصادر عام 2015.

ومن جهته، قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا أمام المجلس: "لا يمكن أن نوافق بنتائج غير مؤكدة وأدلة تحتاج إلى تحقق ومناقشات داخل لجنة العقوبات".

وتنفي إيران بشكل دائم أن تكون زودت الحوثيين بصواريخ، مؤكدة أن دعمها لهم سياسي حصرًا، رغم مزاعم الولايات المتحدة والسعودية أن صلات طهران بالحوثيين لا يمكن إنكارها.

وبعد الفيتو الروسي اتهمت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي في بيان روسيا بحماية "النظام الإيراني الراعي للإرهاب"، وحذرت من مزيد من الإجراءات ضد إيران.

وقالت هايلي التي كانت في رحلة إلى هندوراس: "إذا كانت روسيا ستستخدم الفيتو لمنع أي إجراء ضد سلوك إيران الخطير والمزعزع للاستقرار (في المنطقة) فالولايات المتحدة وشركاؤها سيضطرون لاتخاذ إجراءات ضد إيران، لا يمكن لروسيا منعها".

.............................................

بعد إقرار مقترح موسكو بمد عقوبات متعلقة بالحرب الأهلية في اليمن

فيتو روسي ضد مشروع قرار يحظر تسليح إيران لميليشيا الحوثي

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يحظر على إيران إرسال أسلحتها إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وحسب سكاي نيوز عربية، كان المجلس المؤلف من 15 عضوًا، قد أقر بالإجماع مشروع قرار منافس اقترحته روسيا لم يشر إلى إيران ومدد نظام عقوبات مستهدفة، متعلقًا بالحرب الأهلية في اليمن.