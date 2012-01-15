النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأزياء والمشغولات اليدوية تجذب زوار مهرجان جازان للعسل

تعد علامة حاضرة للصناعات المحلية ارتبطت بذاكرة الآباء والأجداد

جذبت الأزياء والمشغولات اليدوية ذات الطراز القديم المعروضة في ركن الأسر المنتجة بمهرجان جازان للعسل في نسخته السابعة؛ زوار المهرجان المقام بالمركز الحضاري بمحافظة العيدابي.

وتعد الأزياء والمشغولات اليدوية ذات الطراز القديم في منطقة جازان علامة حاضرة للصناعات المحلية، ارتبطت بذاكرة الآباء والأجداد على مر الأجيال حتى أصبحت مطلبًا مهمًا في أبرز المناسبات والاحتفالات قديمًا وحديثًا.

وكان هناك إقبال واضح للزوار خاصة الأطفال والفتيات، الذين يصرّون على اقتناء الأزياء والمشغولات اليدوية القديمة والتوشح بها متجولين بين أروقة المهرجان.

ولم يتوقف الأمر عند رسم الطابع التراثي على الملابس فحسب، بل امتد ليصل إلى الإكسسوارات كالقلائد والأساور وربطات الشعر وأغطية الأسرّة والوسائد، إضافة إلى الملابس التي تستهدف جميع الأعمار، لتمثل لمحة وفاء من الجيل الجديد تجاه الجيل القديم، ودليلًا على اعتزازهم بهويتهم الثقافية والتراثية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأزياء والمشغولات اليدوية تجذب زوار مهرجان جازان للعسل
سبق

جذبت الأزياء والمشغولات اليدوية ذات الطراز القديم المعروضة في ركن الأسر المنتجة بمهرجان جازان للعسل في نسخته السابعة؛ زوار المهرجان المقام بالمركز الحضاري بمحافظة العيدابي.

وتعد الأزياء والمشغولات اليدوية ذات الطراز القديم في منطقة جازان علامة حاضرة للصناعات المحلية، ارتبطت بذاكرة الآباء والأجداد على مر الأجيال حتى أصبحت مطلبًا مهمًا في أبرز المناسبات والاحتفالات قديمًا وحديثًا.

وكان هناك إقبال واضح للزوار خاصة الأطفال والفتيات، الذين يصرّون على اقتناء الأزياء والمشغولات اليدوية القديمة والتوشح بها متجولين بين أروقة المهرجان.

ولم يتوقف الأمر عند رسم الطابع التراثي على الملابس فحسب، بل امتد ليصل إلى الإكسسوارات كالقلائد والأساور وربطات الشعر وأغطية الأسرّة والوسائد، إضافة إلى الملابس التي تستهدف جميع الأعمار، لتمثل لمحة وفاء من الجيل الجديد تجاه الجيل القديم، ودليلًا على اعتزازهم بهويتهم الثقافية والتراثية.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
01:16 PM

الأزياء والمشغولات اليدوية تجذب زوار مهرجان جازان للعسل

تعد علامة حاضرة للصناعات المحلية ارتبطت بذاكرة الآباء والأجداد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,075

جذبت الأزياء والمشغولات اليدوية ذات الطراز القديم المعروضة في ركن الأسر المنتجة بمهرجان جازان للعسل في نسخته السابعة؛ زوار المهرجان المقام بالمركز الحضاري بمحافظة العيدابي.

وتعد الأزياء والمشغولات اليدوية ذات الطراز القديم في منطقة جازان علامة حاضرة للصناعات المحلية، ارتبطت بذاكرة الآباء والأجداد على مر الأجيال حتى أصبحت مطلبًا مهمًا في أبرز المناسبات والاحتفالات قديمًا وحديثًا.

وكان هناك إقبال واضح للزوار خاصة الأطفال والفتيات، الذين يصرّون على اقتناء الأزياء والمشغولات اليدوية القديمة والتوشح بها متجولين بين أروقة المهرجان.

ولم يتوقف الأمر عند رسم الطابع التراثي على الملابس فحسب، بل امتد ليصل إلى الإكسسوارات كالقلائد والأساور وربطات الشعر وأغطية الأسرّة والوسائد، إضافة إلى الملابس التي تستهدف جميع الأعمار، لتمثل لمحة وفاء من الجيل الجديد تجاه الجيل القديم، ودليلًا على اعتزازهم بهويتهم الثقافية والتراثية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,460
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة