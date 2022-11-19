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"هيئة الرياض" تبحث سُبل التعاون التوعوي مع الشؤون الدينية بوزارة الدفاع‎

ضمن اللقاءات التي تعزِّز التفاهم مع الجهات الحكومية بما يخدم الدين والوطن

قام وفد من فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض اليوم الثلاثاء بزيارة الإدارة العامة للشؤون الدينية بوزارة الدفاع، والتقى المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية بوزارة الدفاع الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية. وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون في الجانب التوعوي والتوجيهي بين الإدارة العامة وفرع الرئاسة بمنطقة الرياض.

وضم وفد الفرع الشيخ محمد السبر مدير العلاقات والإعلام، والشيخ عبدالله الشبانات مدير التوعية والتوجيه، وعبيد الدوسري مدير التخطيط.

وتأتي هذه اللقاءات بمتابعة المدير العام للفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند؛ وذلك بهدف إبراز الجهود التوعوية والتعاون مع الجهات المعنية فيما يخدم الدين والوطن.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزارة الدفاع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"هيئة الرياض" تبحث سُبل التعاون التوعوي مع الشؤون الدينية بوزارة الدفاع‎
سبق

قام وفد من فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض اليوم الثلاثاء بزيارة الإدارة العامة للشؤون الدينية بوزارة الدفاع، والتقى المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية بوزارة الدفاع الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية. وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون في الجانب التوعوي والتوجيهي بين الإدارة العامة وفرع الرئاسة بمنطقة الرياض.

وضم وفد الفرع الشيخ محمد السبر مدير العلاقات والإعلام، والشيخ عبدالله الشبانات مدير التوعية والتوجيه، وعبيد الدوسري مدير التخطيط.

وتأتي هذه اللقاءات بمتابعة المدير العام للفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند؛ وذلك بهدف إبراز الجهود التوعوية والتعاون مع الجهات المعنية فيما يخدم الدين والوطن.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
08:50 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
11:29 PM

"هيئة الرياض" تبحث سُبل التعاون التوعوي مع الشؤون الدينية بوزارة الدفاع‎

ضمن اللقاءات التي تعزِّز التفاهم مع الجهات الحكومية بما يخدم الدين والوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام وفد من فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض اليوم الثلاثاء بزيارة الإدارة العامة للشؤون الدينية بوزارة الدفاع، والتقى المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية بوزارة الدفاع الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية. وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون في الجانب التوعوي والتوجيهي بين الإدارة العامة وفرع الرئاسة بمنطقة الرياض.

وضم وفد الفرع الشيخ محمد السبر مدير العلاقات والإعلام، والشيخ عبدالله الشبانات مدير التوعية والتوجيه، وعبيد الدوسري مدير التخطيط.

وتأتي هذه اللقاءات بمتابعة المدير العام للفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند؛ وذلك بهدف إبراز الجهود التوعوية والتعاون مع الجهات المعنية فيما يخدم الدين والوطن.

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