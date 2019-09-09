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"الشؤون الإسلامية" تنقل فعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية عبر "سناب شات"

بتوجيهات الوزير "آل الشيخ" في مواكبة للإعلام الجديد والتقنية الحديثة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 المقامة بالمسجد الحرام - نقل وتغطية فعاليات المسابقة، والخدمات المقدمة للمشاركين، وذلك عبر حسابها في تطبيق "سناب شات". ويأتي ذلك بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لمواكبة الإعلام الجديد والتقنية الحديثة.

ويُعنى الحساب بنشر أخبار ومناشط المسابقة، وجميع الفعاليات المصاحبة لها، كما يعرض وقائع استضافة المشاركين منذ وصولهم حتى مغادرتهم، ويتخلل ذلك زيارات المعالم التاريخية في مكة المكرمة، إضافة إلى نقل مشاعر المشاركين، وإتاحة الفرصة لذويهم في بلدانهم لمتابعتهم أثناء المسابقة.

وتضمنت المنشورات صورًا ومقاطع مرئية، وحظيت فعاليات المسابقة بمشاهدات عالية عبر حساب المسابقة في سناب شات الذي يحمل عنوان (alqurancontest) .

كما أنشأت وزارة الشؤون الإسلامية عددًا من الفلاتر تزامنًا مع انطلاق المسابقة في مقر الاستضافة، وكذلك للتصفيات النهائية بالمسجد الحرام؛ ليتمكن أي مستخدم للسناب في تلك الأماكن من استخدام الفلتر لمشاهدة جميع الفعاليات.

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"الشؤون الإسلامية" تنقل فعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية عبر "سناب شات"
سبق

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 المقامة بالمسجد الحرام - نقل وتغطية فعاليات المسابقة، والخدمات المقدمة للمشاركين، وذلك عبر حسابها في تطبيق "سناب شات". ويأتي ذلك بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لمواكبة الإعلام الجديد والتقنية الحديثة.

ويُعنى الحساب بنشر أخبار ومناشط المسابقة، وجميع الفعاليات المصاحبة لها، كما يعرض وقائع استضافة المشاركين منذ وصولهم حتى مغادرتهم، ويتخلل ذلك زيارات المعالم التاريخية في مكة المكرمة، إضافة إلى نقل مشاعر المشاركين، وإتاحة الفرصة لذويهم في بلدانهم لمتابعتهم أثناء المسابقة.

وتضمنت المنشورات صورًا ومقاطع مرئية، وحظيت فعاليات المسابقة بمشاهدات عالية عبر حساب المسابقة في سناب شات الذي يحمل عنوان (alqurancontest) .

كما أنشأت وزارة الشؤون الإسلامية عددًا من الفلاتر تزامنًا مع انطلاق المسابقة في مقر الاستضافة، وكذلك للتصفيات النهائية بالمسجد الحرام؛ ليتمكن أي مستخدم للسناب في تلك الأماكن من استخدام الفلتر لمشاهدة جميع الفعاليات.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
09:51 PM

"الشؤون الإسلامية" تنقل فعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية عبر "سناب شات"

بتوجيهات الوزير "آل الشيخ" في مواكبة للإعلام الجديد والتقنية الحديثة

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عبدالله العنزي - الرياض
1
409

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 المقامة بالمسجد الحرام - نقل وتغطية فعاليات المسابقة، والخدمات المقدمة للمشاركين، وذلك عبر حسابها في تطبيق "سناب شات". ويأتي ذلك بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لمواكبة الإعلام الجديد والتقنية الحديثة.

ويُعنى الحساب بنشر أخبار ومناشط المسابقة، وجميع الفعاليات المصاحبة لها، كما يعرض وقائع استضافة المشاركين منذ وصولهم حتى مغادرتهم، ويتخلل ذلك زيارات المعالم التاريخية في مكة المكرمة، إضافة إلى نقل مشاعر المشاركين، وإتاحة الفرصة لذويهم في بلدانهم لمتابعتهم أثناء المسابقة.

وتضمنت المنشورات صورًا ومقاطع مرئية، وحظيت فعاليات المسابقة بمشاهدات عالية عبر حساب المسابقة في سناب شات الذي يحمل عنوان (alqurancontest) .

كما أنشأت وزارة الشؤون الإسلامية عددًا من الفلاتر تزامنًا مع انطلاق المسابقة في مقر الاستضافة، وكذلك للتصفيات النهائية بالمسجد الحرام؛ ليتمكن أي مستخدم للسناب في تلك الأماكن من استخدام الفلتر لمشاهدة جميع الفعاليات.

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