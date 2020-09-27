"ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي.. في افتتاح ملعب "الفيصل" بحلته الجديدة

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن وصول الموافقة على إقامة ديربي مدينة جدة بين الأهلي والاتحاد على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ويلتقي الأهلي نظيره الاتحاد، مساء الجمعة، في قمة الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يذكر أن الاتحاد يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.