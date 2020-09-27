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"ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي.. في افتتاح ملعب "الفيصل" بحلته الجديدة

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن وصول الموافقة على إقامة ديربي مدينة جدة بين الأهلي والاتحاد على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ويلتقي الأهلي نظيره الاتحاد، مساء الجمعة، في قمة الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يذكر أن الاتحاد يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي.. في افتتاح ملعب "الفيصل" بحلته الجديدة
سبق

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن وصول الموافقة على إقامة ديربي مدينة جدة بين الأهلي والاتحاد على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ويلتقي الأهلي نظيره الاتحاد، مساء الجمعة، في قمة الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يذكر أن الاتحاد يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
03:34 PM

"ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي.. في افتتاح ملعب "الفيصل" بحلته الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن وصول الموافقة على إقامة ديربي مدينة جدة بين الأهلي والاتحاد على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ويلتقي الأهلي نظيره الاتحاد، مساء الجمعة، في قمة الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يذكر أن الاتحاد يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

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