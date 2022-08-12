النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1569 إصابة

"هيئة الاتصالات" تكشف سرعات المشغلين للإنترنت وأدائهم بتبوك

مقارنات ومؤشرات أخرى عن أداء أكثر التطبيقات والألعاب استخداماً

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، تقريرها عن الربع الثاني من عام 2020م، لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي بالمملكة، والذي شمل مقارنات بين سرعات المشغلين في مناطق المملكة، ومؤشرات أخرى عن أداء أكثر التطبيقات والألعاب استخداماً في المملكة.

وسجلت شركة الاتصالات السعودية stc في منطقة تبوك المركز الأول بين شركات تقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة، ثم شركة "موبايلي" في المركز الثاني، وشركة "زين" في المركز الثالث في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل، وفي خدمة نشر خدمات الجيل الخامس حققت شركة "زين" المركز الأول، ثم شركة "موبايلي" في المركز الثاني، وشركة الاتصالات السعودية stc في المركز الثالث.


وأكدت الهيئة أن أحد أهداف إصدار التقرير الربعي لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس" لتعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، وتعزيز الشفافية في السوق من خلال البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الاتصالات" تكشف سرعات المشغلين للإنترنت وأدائهم بتبوك
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، تقريرها عن الربع الثاني من عام 2020م، لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي بالمملكة، والذي شمل مقارنات بين سرعات المشغلين في مناطق المملكة، ومؤشرات أخرى عن أداء أكثر التطبيقات والألعاب استخداماً في المملكة.

وسجلت شركة الاتصالات السعودية stc في منطقة تبوك المركز الأول بين شركات تقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة، ثم شركة "موبايلي" في المركز الثاني، وشركة "زين" في المركز الثالث في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل، وفي خدمة نشر خدمات الجيل الخامس حققت شركة "زين" المركز الأول، ثم شركة "موبايلي" في المركز الثاني، وشركة الاتصالات السعودية stc في المركز الثالث.


وأكدت الهيئة أن أحد أهداف إصدار التقرير الربعي لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس" لتعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، وتعزيز الشفافية في السوق من خلال البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
03:27 PM

"هيئة الاتصالات" تكشف سرعات المشغلين للإنترنت وأدائهم بتبوك

مقارنات ومؤشرات أخرى عن أداء أكثر التطبيقات والألعاب استخداماً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
6
793

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، تقريرها عن الربع الثاني من عام 2020م، لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي بالمملكة، والذي شمل مقارنات بين سرعات المشغلين في مناطق المملكة، ومؤشرات أخرى عن أداء أكثر التطبيقات والألعاب استخداماً في المملكة.

وسجلت شركة الاتصالات السعودية stc في منطقة تبوك المركز الأول بين شركات تقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة، ثم شركة "موبايلي" في المركز الثاني، وشركة "زين" في المركز الثالث في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل، وفي خدمة نشر خدمات الجيل الخامس حققت شركة "زين" المركز الأول، ثم شركة "موبايلي" في المركز الثاني، وشركة الاتصالات السعودية stc في المركز الثالث.


وأكدت الهيئة أن أحد أهداف إصدار التقرير الربعي لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس" لتعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، وتعزيز الشفافية في السوق من خلال البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,864
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,265
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,183
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,601

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة