وزير الخارجية التركي يصل جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14

كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي السفير "الخريجي"

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، جدة اليوم، لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد الخريجي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمحافظة جدة أحمد بن عبدالله بن ظافر.