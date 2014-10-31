النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 402 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 433 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى موقف إسلامي ضد "الإسلاموفوبيا"

قال: حرية التعبير عن الرأي يجب ألا تكون على حساب مشاعر الآخرين

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قادة العالم الإسلامي إلى الاتحاد وتضافر الجهود لمواجهة خطر "الإسلاموفوبيا".

وقال عمران خان، خلال مشاركته في مؤتمر عقد بوزارة الشؤون الدينية الباكستانية في إسلام آباد: ظاهرة "الإسلاموفوبيا" بدأت تهدد المسلمين حول العالم وتثير مشاعرهم خصوصاً فيما يتعلق بالإساءة إلى الإسلام وإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: الدول الأوروبية تفتقر لفهم مشاعرنا الدينية ومن مسؤوليتنا أن نقوم بتوعية المجتمعات الغربية عن أهمية المشاعر الدينية لدى المسلمين، وحرية التعبير عن الرأي يجب ألا تكون على حساب مشاعر الآخرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى موقف إسلامي ضد "الإسلاموفوبيا"
سبق

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قادة العالم الإسلامي إلى الاتحاد وتضافر الجهود لمواجهة خطر "الإسلاموفوبيا".

وقال عمران خان، خلال مشاركته في مؤتمر عقد بوزارة الشؤون الدينية الباكستانية في إسلام آباد: ظاهرة "الإسلاموفوبيا" بدأت تهدد المسلمين حول العالم وتثير مشاعرهم خصوصاً فيما يتعلق بالإساءة إلى الإسلام وإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: الدول الأوروبية تفتقر لفهم مشاعرنا الدينية ومن مسؤوليتنا أن نقوم بتوعية المجتمعات الغربية عن أهمية المشاعر الدينية لدى المسلمين، وحرية التعبير عن الرأي يجب ألا تكون على حساب مشاعر الآخرين.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
04:39 PM

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى موقف إسلامي ضد "الإسلاموفوبيا"

قال: حرية التعبير عن الرأي يجب ألا تكون على حساب مشاعر الآخرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
1
1,470

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قادة العالم الإسلامي إلى الاتحاد وتضافر الجهود لمواجهة خطر "الإسلاموفوبيا".

وقال عمران خان، خلال مشاركته في مؤتمر عقد بوزارة الشؤون الدينية الباكستانية في إسلام آباد: ظاهرة "الإسلاموفوبيا" بدأت تهدد المسلمين حول العالم وتثير مشاعرهم خصوصاً فيما يتعلق بالإساءة إلى الإسلام وإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: الدول الأوروبية تفتقر لفهم مشاعرنا الدينية ومن مسؤوليتنا أن نقوم بتوعية المجتمعات الغربية عن أهمية المشاعر الدينية لدى المسلمين، وحرية التعبير عن الرأي يجب ألا تكون على حساب مشاعر الآخرين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,397
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,786
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,713
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,867

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة