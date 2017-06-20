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مصرع وإصابة 5 أشخاص في حريق التهم أحد المنازل بمكة المكرمة

فيما أكد الدفاع المدني أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران نتيجة حريق شب بأحد المنازل بحي النكاسة بمكة المكرمة في عمارة مكونة من خمسة أدوار قبل ظهر اليوم .

وفي التفاصيل فقد أوضح نائب المتحدث الإعلامي ‏للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني في تصريح لـ"سبق" أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة باشرت صباح اليوم حريقًا في منزل بحي النكاسة.

وأضاف العقيد القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغًا عن حريق في منزل، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإطفاء والمعدات المساندة إلى موقع الحادث، وتم اقتحام الموقع، حيث كان الاحتراق بالدور الثالث وتم إخراج خمسة أشخاص كانوا بداخل المنزل.

وأردف القرني أنه اتضح وفاة 3 منهم رحمهم الله رحمة واسعة، وتم نقل حالتين إلى المستشفى لتقلي العلاج اللازم وما زالت إجراءات التحقيق قائمة لمعرفة الأسباب، وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع بضرورة توفير كاشف دخان في منازلهم وطفاية حريق، وذلك لسلامتهم .

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مصرع وإصابة 5 أشخاص في حريق التهم أحد المنازل بمكة المكرمة
سبق

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران نتيجة حريق شب بأحد المنازل بحي النكاسة بمكة المكرمة في عمارة مكونة من خمسة أدوار قبل ظهر اليوم .

وفي التفاصيل فقد أوضح نائب المتحدث الإعلامي ‏للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني في تصريح لـ"سبق" أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة باشرت صباح اليوم حريقًا في منزل بحي النكاسة.

وأضاف العقيد القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغًا عن حريق في منزل، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإطفاء والمعدات المساندة إلى موقع الحادث، وتم اقتحام الموقع، حيث كان الاحتراق بالدور الثالث وتم إخراج خمسة أشخاص كانوا بداخل المنزل.

وأردف القرني أنه اتضح وفاة 3 منهم رحمهم الله رحمة واسعة، وتم نقل حالتين إلى المستشفى لتقلي العلاج اللازم وما زالت إجراءات التحقيق قائمة لمعرفة الأسباب، وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع بضرورة توفير كاشف دخان في منازلهم وطفاية حريق، وذلك لسلامتهم .

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
05:46 PM

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حريق التهم أحد المنازل بمكة المكرمة

فيما أكد الدفاع المدني أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران نتيجة حريق شب بأحد المنازل بحي النكاسة بمكة المكرمة في عمارة مكونة من خمسة أدوار قبل ظهر اليوم .

وفي التفاصيل فقد أوضح نائب المتحدث الإعلامي ‏للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني في تصريح لـ"سبق" أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة باشرت صباح اليوم حريقًا في منزل بحي النكاسة.

وأضاف العقيد القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغًا عن حريق في منزل، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإطفاء والمعدات المساندة إلى موقع الحادث، وتم اقتحام الموقع، حيث كان الاحتراق بالدور الثالث وتم إخراج خمسة أشخاص كانوا بداخل المنزل.

وأردف القرني أنه اتضح وفاة 3 منهم رحمهم الله رحمة واسعة، وتم نقل حالتين إلى المستشفى لتقلي العلاج اللازم وما زالت إجراءات التحقيق قائمة لمعرفة الأسباب، وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع بضرورة توفير كاشف دخان في منازلهم وطفاية حريق، وذلك لسلامتهم .

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