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"شؤون الحرمين" توزع ماء زمزم على الجنود المرابطين في الحد الجنوبي

مبادرة جاءت تقديرًا لجهود جنودنا البواسل في دحر الأعداء وحماية الوطن

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع كميات من ماء زمزم المبارك على الجنود المرابطين على الحدود؛ وذلك ضمن مبادرة إهداء ماء زمزم المبارك لجنودنا البواسل بجازان ونجران، المدشنة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتأتي مبادرة الرئاسة تقديرًا لجهود جنودنا البواسل في دحر الأعداء وحماية الوطن ومقدراته؛ حيث تم تسيير شاحنات محملة بما يزيد على (42) ألف عبوة ماء زمزم المباركة متجهة إلى مقرات عملهم.

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"شؤون الحرمين" توزع ماء زمزم على الجنود المرابطين في الحد الجنوبي
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع كميات من ماء زمزم المبارك على الجنود المرابطين على الحدود؛ وذلك ضمن مبادرة إهداء ماء زمزم المبارك لجنودنا البواسل بجازان ونجران، المدشنة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتأتي مبادرة الرئاسة تقديرًا لجهود جنودنا البواسل في دحر الأعداء وحماية الوطن ومقدراته؛ حيث تم تسيير شاحنات محملة بما يزيد على (42) ألف عبوة ماء زمزم المباركة متجهة إلى مقرات عملهم.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:47 AM

"شؤون الحرمين" توزع ماء زمزم على الجنود المرابطين في الحد الجنوبي

مبادرة جاءت تقديرًا لجهود جنودنا البواسل في دحر الأعداء وحماية الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع كميات من ماء زمزم المبارك على الجنود المرابطين على الحدود؛ وذلك ضمن مبادرة إهداء ماء زمزم المبارك لجنودنا البواسل بجازان ونجران، المدشنة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتأتي مبادرة الرئاسة تقديرًا لجهود جنودنا البواسل في دحر الأعداء وحماية الوطن ومقدراته؛ حيث تم تسيير شاحنات محملة بما يزيد على (42) ألف عبوة ماء زمزم المباركة متجهة إلى مقرات عملهم.

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