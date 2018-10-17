"الودعاني" يحصل على شهادة "TOT" من الولايات المتحدة

تلقى المدرب ناصر بن فياض الودعاني، التهاني والتبريكات عقب حصوله على شهادة "TOT" من منظمة "EFR" الأميركية لتدريب المدربين في الإسعافات الأولية والمعتمدة دوليًّا.



يذكر أن "الودعاني" أحد المتطوعين في تقديم الإسعافات الأولية بمواسم الحج وفي الأزمات والكوارث، ومدرب إسعافات أولية وثانوية معتمد من المجموعة الأميركية للتدريب، وله مبادرات تطوعية عدة، بالشراكة مع الجهات الحكومية.