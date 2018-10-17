النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الودعاني" يحصل على شهادة "TOT" من الولايات المتحدة

تلقى المدرب ناصر بن فياض الودعاني، التهاني والتبريكات عقب حصوله على شهادة "TOT" من منظمة "EFR" الأميركية لتدريب المدربين في الإسعافات الأولية والمعتمدة دوليًّا.

يذكر أن "الودعاني" أحد المتطوعين في تقديم الإسعافات الأولية بمواسم الحج وفي الأزمات والكوارث، ومدرب إسعافات أولية وثانوية معتمد من المجموعة الأميركية للتدريب، وله مبادرات تطوعية عدة، بالشراكة مع الجهات الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الودعاني" يحصل على شهادة "TOT" من الولايات المتحدة
سبق

تلقى المدرب ناصر بن فياض الودعاني، التهاني والتبريكات عقب حصوله على شهادة "TOT" من منظمة "EFR" الأميركية لتدريب المدربين في الإسعافات الأولية والمعتمدة دوليًّا.

يذكر أن "الودعاني" أحد المتطوعين في تقديم الإسعافات الأولية بمواسم الحج وفي الأزمات والكوارث، ومدرب إسعافات أولية وثانوية معتمد من المجموعة الأميركية للتدريب، وله مبادرات تطوعية عدة، بالشراكة مع الجهات الحكومية.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
06:42 PM

"الودعاني" يحصل على شهادة "TOT" من الولايات المتحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
0
41

تلقى المدرب ناصر بن فياض الودعاني، التهاني والتبريكات عقب حصوله على شهادة "TOT" من منظمة "EFR" الأميركية لتدريب المدربين في الإسعافات الأولية والمعتمدة دوليًّا.

يذكر أن "الودعاني" أحد المتطوعين في تقديم الإسعافات الأولية بمواسم الحج وفي الأزمات والكوارث، ومدرب إسعافات أولية وثانوية معتمد من المجموعة الأميركية للتدريب، وله مبادرات تطوعية عدة، بالشراكة مع الجهات الحكومية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,259
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,891
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,982
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,743

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة