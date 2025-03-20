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"السيالي": كلمة خادم الحرمين أكدت اهتمام القيادة بكل من يعيش في المملكة

قال: منسوبو "موارد وتنمية" الرياض يعملون بشكل مكثف لخدمة المستفيدين

قال الدكتور يوسف بن مسفر السيالي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - حملت في مضامينها تطمينات لكل من يعيش على أرض هذه البلاد سعوديين كانوا أو مقيمين؛ بأن الدولة لن تألو جهداً في سبيل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وأن كل ما يحتاجه الشعب سيكون متوفر بإذن الله، في الوقت الذي يشهد العالم أجمع مرحلة صعبة أُعلنت معها حالات الطوارئ.

وأضاف: "كلمته أيده الله تؤكد من جديد أن قيادتنا الرشيدة حريصة على صحة وسلامة كل من يعيش في هذا الوطن الغالي وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز ويمنح الجميع شعوراً بالاطمئنان، وهذا يدعونا للتفاؤل بأن جائحة كورونا ستكون من الماضي بإذن الله ثم بتكاتف المجتمع وتلاحمه وثقته في قيادته الحكيمة".

وأكد مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن منسوبي ومنسوبات الفرع وما يتبع له داخل العاصمة والمحافظات التابعة يعملون بشكل مكثف لخدمة المستفيدين "عن بعد" أو حضورياً لمن يستوجب الأمر وجودهم في أماكن عملهم، خصوصًا من يخدمون الفئات المشمولة بالرعاية في الفروع الإيوائية.

وختم الدكتور السيالي حديثه برفع أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على حرصهما ومتابعتهما لكل كبيرة وصغيره من أجل القضاء على هذا الڤايروس، كما قدم شكره لكل من يعمل ليل نهار من أجل تأمين سلامة الجميع بإذن الله تعالى.

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"السيالي": كلمة خادم الحرمين أكدت اهتمام القيادة بكل من يعيش في المملكة
سبق

قال الدكتور يوسف بن مسفر السيالي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - حملت في مضامينها تطمينات لكل من يعيش على أرض هذه البلاد سعوديين كانوا أو مقيمين؛ بأن الدولة لن تألو جهداً في سبيل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وأن كل ما يحتاجه الشعب سيكون متوفر بإذن الله، في الوقت الذي يشهد العالم أجمع مرحلة صعبة أُعلنت معها حالات الطوارئ.

وأضاف: "كلمته أيده الله تؤكد من جديد أن قيادتنا الرشيدة حريصة على صحة وسلامة كل من يعيش في هذا الوطن الغالي وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز ويمنح الجميع شعوراً بالاطمئنان، وهذا يدعونا للتفاؤل بأن جائحة كورونا ستكون من الماضي بإذن الله ثم بتكاتف المجتمع وتلاحمه وثقته في قيادته الحكيمة".

وأكد مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن منسوبي ومنسوبات الفرع وما يتبع له داخل العاصمة والمحافظات التابعة يعملون بشكل مكثف لخدمة المستفيدين "عن بعد" أو حضورياً لمن يستوجب الأمر وجودهم في أماكن عملهم، خصوصًا من يخدمون الفئات المشمولة بالرعاية في الفروع الإيوائية.

وختم الدكتور السيالي حديثه برفع أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على حرصهما ومتابعتهما لكل كبيرة وصغيره من أجل القضاء على هذا الڤايروس، كما قدم شكره لكل من يعمل ليل نهار من أجل تأمين سلامة الجميع بإذن الله تعالى.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:33 PM

"السيالي": كلمة خادم الحرمين أكدت اهتمام القيادة بكل من يعيش في المملكة

قال: منسوبو "موارد وتنمية" الرياض يعملون بشكل مكثف لخدمة المستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الدكتور يوسف بن مسفر السيالي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - حملت في مضامينها تطمينات لكل من يعيش على أرض هذه البلاد سعوديين كانوا أو مقيمين؛ بأن الدولة لن تألو جهداً في سبيل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وأن كل ما يحتاجه الشعب سيكون متوفر بإذن الله، في الوقت الذي يشهد العالم أجمع مرحلة صعبة أُعلنت معها حالات الطوارئ.

وأضاف: "كلمته أيده الله تؤكد من جديد أن قيادتنا الرشيدة حريصة على صحة وسلامة كل من يعيش في هذا الوطن الغالي وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز ويمنح الجميع شعوراً بالاطمئنان، وهذا يدعونا للتفاؤل بأن جائحة كورونا ستكون من الماضي بإذن الله ثم بتكاتف المجتمع وتلاحمه وثقته في قيادته الحكيمة".

وأكد مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن منسوبي ومنسوبات الفرع وما يتبع له داخل العاصمة والمحافظات التابعة يعملون بشكل مكثف لخدمة المستفيدين "عن بعد" أو حضورياً لمن يستوجب الأمر وجودهم في أماكن عملهم، خصوصًا من يخدمون الفئات المشمولة بالرعاية في الفروع الإيوائية.

وختم الدكتور السيالي حديثه برفع أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على حرصهما ومتابعتهما لكل كبيرة وصغيره من أجل القضاء على هذا الڤايروس، كما قدم شكره لكل من يعمل ليل نهار من أجل تأمين سلامة الجميع بإذن الله تعالى.

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