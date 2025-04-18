أستاذ قانون أمريكي يروج لـ"مناعة القطيع" ببلاده: فات الوقت ونهاية واحدة لـ"كورونا"

تعرض لهجوم عاصف عقب تغريدته فتراجع عنها قائلاً: أقر بأن هناك خيارات أخرى

"فات الوقت لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم يعد أمامنا سوى نهاية واحدة محتملة"، هكذا غرد أستاذ قانون بجامعة هارفارد الأمريكية تعليقاً على التفشي الرهيب لكورونا في بلاده، ليثير بعدها هجوماً عاصفاً عليه.



وقال موقع "ميديايت" الإخباري، إن البروفيسور لورانس تريب أستاذ قانون دستوري بجامعة هارفارد، وليس خبيرًا في الأمراض المعدية، ومع ذلك قدم تقييمًا لوضع وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث قال في تغريدة له صباح أمس الجمعة: "لأنه فات الأوان لاحتواء وباء فيروس كورونا، فإن هناك نهاية واحدة محتملة للقصة: فبدلاً عن اللقاح، يجب أن نكتسب مناعة جماعية طبيعية ضد المرض، وهذا يعني أن يتعرض معظمنا للفيروس ويصاب به ليكتسب المناعة و(هو ما يطلق عليه مناعة القطيع )، وسيموت عدد كبير منا لا نعلمه".



وحسب "ميديايت" فقد تعرض "تريب" لهجوم عنيف عقب نشر التغريدة، تقول المغردة اليزابيث جو مستنكرة: "أوه يا رجل. لا"، ويقول المغرد إيون هيجنز: "هل هذه دعوة للناس ليأتوا إلى منزلك ويسعلوا عليك، لأننا إذا لم نفعل ذلك فلن تحدث مناعة القطيع للجميع"، وقالت المغردة أنجوس جونستون: "كان هراؤك السابق لا يقتل الناس، لكن هراءك هذه المرة قد يقتلهم، اخرس يا رجل".



وعلمياً غرد خبير المناعة تياجو كارفالهو قائلاً: "أنا اختصاصي مناعة، ويمكنني أن أخبرك بشكل لا لبس فيه أنه لا يوجد دليل على مناعة دائمة ضد السارس، وعلاوة على ذلك، فإن الأدلة على مناعة طويلة الأمد ضد الفيروسات التاجية الأخرى مختلطة في أحسن الأحوال، يكتسبها البعض ولا يكتسبها آخرون".



وتحت ضغط الهجوم الشديد الذي تعرض له "تريب"، اضطر في تغريدة لاحقة إلى التراجع عما صدر عنه وقال: "أقر بأن هناك خيارات أخرى لمواجهة كورونا، ومن بينها تطوير نظام علاجي فعال، لكن هذا الخيار يتطلب قيادة وطنية أمريكية مماثلة لقيادة مشروع مانهاتن.