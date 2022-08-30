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غرفة جدة تشارك في نقل أعمال ملتقى الاستثمار الرياضي "افتراضيًا"

"الصحفي": أنشأنا أول لجنة على مستوى الغرف السعودية

شاركت غرفة جدة في أعمال ملتقى الاستثمار الرياضي عبر منصاتها الافتراضية، الذي نظمته وزارة الرياضة اليوم الاثنين، تحت رعاية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في المقر الرئيس لغرفة الرياض، بمشاركة نخبة من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار في هذا القطاع.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة المهتم بالاستثمار الرياضي ماجد بن مخضور الصحفي، أن الملتقى الذي تتولى تنظيمه وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار أنه، يلقى كل الدعم والرعاية من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ويعزز إسهام لجان الاستثمار الرياضي في هذا القطاع الحيوي الهام بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح "الصحفي" أن غرفة جدة تعتبر من أولى الغرف السعودية التي أنشأت لجنة للاستثمار الرياضي، والتي ضمت في عضويتها نخبة من الخبراء الذين يملكون ثقافة واسعة في الاستثمار، والتي شكلت أحد أهم المرتكزات الأساسية لصناعة رياضة حقيقية وحديثة تواكب التطور، وهدفت لوضع محافظة جدة على خارطة الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، وتنشيط الحراك الرياضي، وتفعيل الكثير من الأنشطة الرياضية الأخرى.

وأشار إلى تنظيم الغرفة ورعايتها لعقد لقاء جدة للاستثمار الرياضي في عدة نسخ بمشاركة متحدثين من داخل المملكة وخارجها، والذي يلامس الرياضة كصناعة محترفة في كل أنحاء العالم، وباتت أفضل أوجه الاستثمار لأصحاب الأعمال والمهتمين بالاقتصاد وبناء شراكات فاعلة في هذا المجال الهام.

وأشاد بما يسعى إليه ملتقى الاستثمار الرياضي من تعزيز فرص الاستثمار في الأندية الرياضية بالمملكة، وتحفيز القطاع الخاص للدخول في الاستثمار الرياضي؛ لتحقيق الأهداف المشتركة بين الأندية والمستثمرين، وتعزيز التعاون بينهما، والاستفادة الحقيقية من فرص الاستثمار المتاحة، إلى جانب بناء التخطيط التجاري والاستثماري طويل المدى للأندية.

وعبر عن أمله في أن يلبي هذا الملتقى تطلعات القطاع الرياضي وتحقيق رؤية المملكة 2030، ودور القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي، خاصة وأنه اشتمل على حلقات نقاش بمشارة عدد من المسؤولين في وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وعدد من المستثمرين والمتخصصين والخبراء الدوليين، وأصحاب قصص النجاح والتجارب من بعض الشركات المستثمرة في الأندية الرياضية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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غرفة جدة تشارك في نقل أعمال ملتقى الاستثمار الرياضي "افتراضيًا"
سبق

شاركت غرفة جدة في أعمال ملتقى الاستثمار الرياضي عبر منصاتها الافتراضية، الذي نظمته وزارة الرياضة اليوم الاثنين، تحت رعاية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في المقر الرئيس لغرفة الرياض، بمشاركة نخبة من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار في هذا القطاع.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة المهتم بالاستثمار الرياضي ماجد بن مخضور الصحفي، أن الملتقى الذي تتولى تنظيمه وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار أنه، يلقى كل الدعم والرعاية من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ويعزز إسهام لجان الاستثمار الرياضي في هذا القطاع الحيوي الهام بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح "الصحفي" أن غرفة جدة تعتبر من أولى الغرف السعودية التي أنشأت لجنة للاستثمار الرياضي، والتي ضمت في عضويتها نخبة من الخبراء الذين يملكون ثقافة واسعة في الاستثمار، والتي شكلت أحد أهم المرتكزات الأساسية لصناعة رياضة حقيقية وحديثة تواكب التطور، وهدفت لوضع محافظة جدة على خارطة الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، وتنشيط الحراك الرياضي، وتفعيل الكثير من الأنشطة الرياضية الأخرى.

وأشار إلى تنظيم الغرفة ورعايتها لعقد لقاء جدة للاستثمار الرياضي في عدة نسخ بمشاركة متحدثين من داخل المملكة وخارجها، والذي يلامس الرياضة كصناعة محترفة في كل أنحاء العالم، وباتت أفضل أوجه الاستثمار لأصحاب الأعمال والمهتمين بالاقتصاد وبناء شراكات فاعلة في هذا المجال الهام.

وأشاد بما يسعى إليه ملتقى الاستثمار الرياضي من تعزيز فرص الاستثمار في الأندية الرياضية بالمملكة، وتحفيز القطاع الخاص للدخول في الاستثمار الرياضي؛ لتحقيق الأهداف المشتركة بين الأندية والمستثمرين، وتعزيز التعاون بينهما، والاستفادة الحقيقية من فرص الاستثمار المتاحة، إلى جانب بناء التخطيط التجاري والاستثماري طويل المدى للأندية.

وعبر عن أمله في أن يلبي هذا الملتقى تطلعات القطاع الرياضي وتحقيق رؤية المملكة 2030، ودور القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي، خاصة وأنه اشتمل على حلقات نقاش بمشارة عدد من المسؤولين في وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وعدد من المستثمرين والمتخصصين والخبراء الدوليين، وأصحاب قصص النجاح والتجارب من بعض الشركات المستثمرة في الأندية الرياضية.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
04:29 PM

غرفة جدة تشارك في نقل أعمال ملتقى الاستثمار الرياضي "افتراضيًا"

"الصحفي": أنشأنا أول لجنة على مستوى الغرف السعودية

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عبدالله الراجحي - جدة
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شاركت غرفة جدة في أعمال ملتقى الاستثمار الرياضي عبر منصاتها الافتراضية، الذي نظمته وزارة الرياضة اليوم الاثنين، تحت رعاية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في المقر الرئيس لغرفة الرياض، بمشاركة نخبة من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار في هذا القطاع.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة المهتم بالاستثمار الرياضي ماجد بن مخضور الصحفي، أن الملتقى الذي تتولى تنظيمه وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار أنه، يلقى كل الدعم والرعاية من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ويعزز إسهام لجان الاستثمار الرياضي في هذا القطاع الحيوي الهام بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح "الصحفي" أن غرفة جدة تعتبر من أولى الغرف السعودية التي أنشأت لجنة للاستثمار الرياضي، والتي ضمت في عضويتها نخبة من الخبراء الذين يملكون ثقافة واسعة في الاستثمار، والتي شكلت أحد أهم المرتكزات الأساسية لصناعة رياضة حقيقية وحديثة تواكب التطور، وهدفت لوضع محافظة جدة على خارطة الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، وتنشيط الحراك الرياضي، وتفعيل الكثير من الأنشطة الرياضية الأخرى.

وأشار إلى تنظيم الغرفة ورعايتها لعقد لقاء جدة للاستثمار الرياضي في عدة نسخ بمشاركة متحدثين من داخل المملكة وخارجها، والذي يلامس الرياضة كصناعة محترفة في كل أنحاء العالم، وباتت أفضل أوجه الاستثمار لأصحاب الأعمال والمهتمين بالاقتصاد وبناء شراكات فاعلة في هذا المجال الهام.

وأشاد بما يسعى إليه ملتقى الاستثمار الرياضي من تعزيز فرص الاستثمار في الأندية الرياضية بالمملكة، وتحفيز القطاع الخاص للدخول في الاستثمار الرياضي؛ لتحقيق الأهداف المشتركة بين الأندية والمستثمرين، وتعزيز التعاون بينهما، والاستفادة الحقيقية من فرص الاستثمار المتاحة، إلى جانب بناء التخطيط التجاري والاستثماري طويل المدى للأندية.

وعبر عن أمله في أن يلبي هذا الملتقى تطلعات القطاع الرياضي وتحقيق رؤية المملكة 2030، ودور القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي، خاصة وأنه اشتمل على حلقات نقاش بمشارة عدد من المسؤولين في وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وعدد من المستثمرين والمتخصصين والخبراء الدوليين، وأصحاب قصص النجاح والتجارب من بعض الشركات المستثمرة في الأندية الرياضية.

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