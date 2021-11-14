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لم يتدخل الاحتلال لمنعها.. منظمة إسرائيلية توثق 451 هجومًا لمستوطنين ضد الفلسطينيين

"بتسيلم": إن المعتدين يمارسون العنف بدعم من الدولة

أعلنت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، اليوم "الأحد"، أنها وثّقت 451 هجومًا لمستوطنين يهود ضد فلسطينيين منذ مطلع 2020 إلى منتصف 2021، لم تتدخّل القوات الإسرائيلية لمنع معظمها.

وأوضحت "بتسيلم" في تقرير من أربعين صفحة، أنه في 66 في المئة من هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ضد فلسطينيين، لم تتوجّه قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى موقع الحادثة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن جنود الاحتلال قدموا إلى الموقع في 183 هجومًا، بما في ذلك 170 لم يفعلوا فيها شيئًا أو شاركوا في الهجمات إلى جانب المستوطنين.

وأفادت المنظمة بأن المستوطنين يمارسون عُنفهم بدعم تامّ من الدّولة، وهي تتيحه وممثّلوها يشاركون في تنفيذه، وذلك كجزء من استراتيجيّة نظام الأبارتايد "الفصل العنصري" الإسرائيليّ السّاعي إلى قضم المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينيّة لاستكمال عمليّة الاستيلاء الجارية.

من جانبها بينت المتحدثة باسم "بتسيلم" درور سادوت، أن الجيش تدخل في 13 حالة فقط من أجل منع أعمال العنف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لم يتدخل الاحتلال لمنعها.. منظمة إسرائيلية توثق 451 هجومًا لمستوطنين ضد الفلسطينيين
سبق

أعلنت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، اليوم "الأحد"، أنها وثّقت 451 هجومًا لمستوطنين يهود ضد فلسطينيين منذ مطلع 2020 إلى منتصف 2021، لم تتدخّل القوات الإسرائيلية لمنع معظمها.

وأوضحت "بتسيلم" في تقرير من أربعين صفحة، أنه في 66 في المئة من هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ضد فلسطينيين، لم تتوجّه قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى موقع الحادثة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن جنود الاحتلال قدموا إلى الموقع في 183 هجومًا، بما في ذلك 170 لم يفعلوا فيها شيئًا أو شاركوا في الهجمات إلى جانب المستوطنين.

وأفادت المنظمة بأن المستوطنين يمارسون عُنفهم بدعم تامّ من الدّولة، وهي تتيحه وممثّلوها يشاركون في تنفيذه، وذلك كجزء من استراتيجيّة نظام الأبارتايد "الفصل العنصري" الإسرائيليّ السّاعي إلى قضم المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينيّة لاستكمال عمليّة الاستيلاء الجارية.

من جانبها بينت المتحدثة باسم "بتسيلم" درور سادوت، أن الجيش تدخل في 13 حالة فقط من أجل منع أعمال العنف.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
07:31 PM

لم يتدخل الاحتلال لمنعها.. منظمة إسرائيلية توثق 451 هجومًا لمستوطنين ضد الفلسطينيين

"بتسيلم": إن المعتدين يمارسون العنف بدعم من الدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، اليوم "الأحد"، أنها وثّقت 451 هجومًا لمستوطنين يهود ضد فلسطينيين منذ مطلع 2020 إلى منتصف 2021، لم تتدخّل القوات الإسرائيلية لمنع معظمها.

وأوضحت "بتسيلم" في تقرير من أربعين صفحة، أنه في 66 في المئة من هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ضد فلسطينيين، لم تتوجّه قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى موقع الحادثة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن جنود الاحتلال قدموا إلى الموقع في 183 هجومًا، بما في ذلك 170 لم يفعلوا فيها شيئًا أو شاركوا في الهجمات إلى جانب المستوطنين.

وأفادت المنظمة بأن المستوطنين يمارسون عُنفهم بدعم تامّ من الدّولة، وهي تتيحه وممثّلوها يشاركون في تنفيذه، وذلك كجزء من استراتيجيّة نظام الأبارتايد "الفصل العنصري" الإسرائيليّ السّاعي إلى قضم المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينيّة لاستكمال عمليّة الاستيلاء الجارية.

من جانبها بينت المتحدثة باسم "بتسيلم" درور سادوت، أن الجيش تدخل في 13 حالة فقط من أجل منع أعمال العنف.

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