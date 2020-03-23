النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتظاهر بشرب المعقم .. القضية تحت الإجراء

سلوك محل تجريم لما ينطوي عليه من الجناية عمداً على النفس وتعريضها للتهلكة

أكّد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه تمت مباشرة إجراءات التحقيق مع المتظاهر بشرب سائل من عبوة لأحد معقمات التنظيف معه بعد مثوله أمام الدائرة المختصة التي أمرت بتوقيفه بعد خضوعه لاستجواب مفصّل، واحاطة بالضمانات المكفولة لمصلحته، ولا تزال القضية تحت الإجراء.

وتفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن تداول مقطع فيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخص بالتظاهر بشرب سائل من عبوة لأحد معقمات التنظيف ضار بصحة الإنسان، وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي وتضليل المتلقي بزعم أنه مُعقِم صحي حال تناوله بالشرب والترويج لذلك، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وجّهت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية تجاهه والقبض عليه طبقاً للمادتين (١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وبفضل من الله تم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكّد المصدر أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق معه بعد مثوله أمام الدائرة المختصة التي أمرت بتوقيفه بعد خضوعه لاستجواب مفصل، واحاطة بالضمانات المكفولة لمصلحته، ولا تزال القضية تحت الإجراء.

وأوضح المصدر أن ما قام به المذكور من سلوك مادي محل تجريم شرعاً ونظاماً، لما ينطوي عليه من الجناية عمداً على النفس وتعريضها للتهلكة، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكاً مضراً بالصحة العامة، والمجرم طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام حماية الطفل.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح المسؤولية العالية، والكفاءة والجدارة فيما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والرشد في التعامل مع المرحلة الحالية التي تتطلب الوعي التام وعدم تقويض الإجراءات التدابيرية والوقائية التي تتخذها الدولة -رعاها الله- للوقاية من فيروس كورونا وعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات في ذلك، وأنه سبق للنيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيق مع شخصين في وقائع مماثلة وستتم المطالبة بأشد العقوبات المقررة في ذلك تجاههما.

كما أبان المصدر في هذا الصدد أن النيابة العامة لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة من كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعياً ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع، ويشكل انتهاكاً للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.