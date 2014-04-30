جرشت وبيعت بمزاد.. هكذا ضبطت 35 ألف لوحة عازلة مخالفة لـ"كفاءة الطاقة"

تزن أكثر من 40 طناً.. والجولات الرقابية تتواصل لإلزام المصنعين بـ"المواصفات"

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار 34.920 لوح عزل حرارياً تزن أكثر من 40 طناً مخالفة للمواصفات والمقاييس المتعلقة بكفاءة الطاقة؛ بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وجرى إعادة تدوير المنتجات المخالفة وبيعها بمزاد علني بعد رفع الغش عنها، عن طريق جرشها وإعادتها لمواد أولية وآمنة؛ حيث يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها؛ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

وتهدف هذه الجولات الرقابية للتحقق من التزام التجار والمصنعين بالمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة الخاصة بالعزل الحراري للمباني، إذ يعد قطاع المباني أحد القطاعات المستهلكة للطاقة الكهربائية بالمملكة بنحو 29% من الطاقة الإجمالية.

وقد قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بتنفيذ عدد من البرامج الموفرة لاستهلاك الطاقة في المباني، من ضمنها تطبيق العزل الحراري إلزامياً على جميع المباني الجديدة حيث تشكّل دوراً مهماً في خفض استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف بنسبة تتراوح بين 30-40%.