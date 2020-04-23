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حصيلة وفيات "كورونا" في سويسرا ترتفع إلى 1.217

عدد الإصابات يصل لـ 28.496

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في سويسرا، اليوم (الخميس)، إلى 1268 من 1217 أمس.

وبينت وكالة الصحة العامة، أن عدد الإصابات المؤكدة زاد إلى 28496 من 28268، وفقاً لـ"رويترز".

وتراجعت الزيادة في الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية، مع استعداد سويسرا لتخفيف القيود، التي فرضتها لإبطاء انتشار المرض.

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة وفيات "كورونا" في سويسرا ترتفع إلى 1.217
سبق

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في سويسرا، اليوم (الخميس)، إلى 1268 من 1217 أمس.

وبينت وكالة الصحة العامة، أن عدد الإصابات المؤكدة زاد إلى 28496 من 28268، وفقاً لـ"رويترز".

وتراجعت الزيادة في الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية، مع استعداد سويسرا لتخفيف القيود، التي فرضتها لإبطاء انتشار المرض.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:49 PM

حصيلة وفيات "كورونا" في سويسرا ترتفع إلى 1.217

عدد الإصابات يصل لـ 28.496

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في سويسرا، اليوم (الخميس)، إلى 1268 من 1217 أمس.

وبينت وكالة الصحة العامة، أن عدد الإصابات المؤكدة زاد إلى 28496 من 28268، وفقاً لـ"رويترز".

وتراجعت الزيادة في الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية، مع استعداد سويسرا لتخفيف القيود، التي فرضتها لإبطاء انتشار المرض.

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