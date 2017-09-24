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"التحالف": اعتراض وتدمير "مسيرة" خامسة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أكد إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكدت قيادة التحالف أنه تم إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة قوات الدفاع الجوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": اعتراض وتدمير "مسيرة" خامسة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
سبق

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكدت قيادة التحالف أنه تم إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
12:18 AM
اخر تعديل
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
07:17 PM

"التحالف": اعتراض وتدمير "مسيرة" خامسة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أكد إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
4,281

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكدت قيادة التحالف أنه تم إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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