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سعر خام "برنت" يرتفع بنسبة 1.09 %

وصل إلى 69.47 دولار أمريكي للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.72 دولار أمريكي، ما نسبته 1.09 في المئة، ليصل إلى 69.47 دولار أمريكي للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.94 في المئة، ما يعادل 0.62 دولار أمريكي، ليصل إلى 66.26 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سعر خام "برنت" يرتفع بنسبة 1.09 %
سبق

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.72 دولار أمريكي، ما نسبته 1.09 في المئة، ليصل إلى 69.47 دولار أمريكي للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.94 في المئة، ما يعادل 0.62 دولار أمريكي، ليصل إلى 66.26 دولار للبرميل.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
01:06 PM

سعر خام "برنت" يرتفع بنسبة 1.09 %

وصل إلى 69.47 دولار أمريكي للبرميل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.72 دولار أمريكي، ما نسبته 1.09 في المئة، ليصل إلى 69.47 دولار أمريكي للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.94 في المئة، ما يعادل 0.62 دولار أمريكي، ليصل إلى 66.26 دولار للبرميل.

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