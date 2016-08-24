سعر خام "برنت" يرتفع بنسبة 1.09 %
وصل إلى 69.47 دولار أمريكي للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.72 دولار أمريكي، ما نسبته 1.09 في المئة، ليصل إلى 69.47 دولار أمريكي للبرميل.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.94 في المئة، ما يعادل 0.62 دولار أمريكي، ليصل إلى 66.26 دولار للبرميل.
سعر خام "برنت" يرتفع بنسبة 1.09 %
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-24
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.72 دولار أمريكي، ما نسبته 1.09 في المئة، ليصل إلى 69.47 دولار أمريكي للبرميل.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.94 في المئة، ما يعادل 0.62 دولار أمريكي، ليصل إلى 66.26 دولار للبرميل.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
01:06 PM
سعر خام "برنت" يرتفع بنسبة 1.09 %
وصل إلى 69.47 دولار أمريكي للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.72 دولار أمريكي، ما نسبته 1.09 في المئة، ليصل إلى 69.47 دولار أمريكي للبرميل.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.94 في المئة، ما يعادل 0.62 دولار أمريكي، ليصل إلى 66.26 دولار للبرميل.