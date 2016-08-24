سعر خام "برنت" يرتفع بنسبة 1.09 %

وصل إلى 69.47 دولار أمريكي للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.72 دولار أمريكي، ما نسبته 1.09 في المئة، ليصل إلى 69.47 دولار أمريكي للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.94 في المئة، ما يعادل 0.62 دولار أمريكي، ليصل إلى 66.26 دولار للبرميل.