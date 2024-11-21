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"الأرصاد": استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

أمطار رعدية بالشرقية ونجران وعسير والباحة وجازان.. وأتربة وغبار على مكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، تمتد إلى منطقة نجران؛ في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، كذلك على مناطق: (نجران، عسير، الباحة، جازان)، وتشمل السواحل منها، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس أمطار الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، تمتد إلى منطقة نجران؛ في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، كذلك على مناطق: (نجران، عسير، الباحة، جازان)، وتشمل السواحل منها، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
08:11 AM

"الأرصاد": استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

أمطار رعدية بالشرقية ونجران وعسير والباحة وجازان.. وأتربة وغبار على مكة والمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، تمتد إلى منطقة نجران؛ في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، كذلك على مناطق: (نجران، عسير، الباحة، جازان)، وتشمل السواحل منها، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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