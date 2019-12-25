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مدير معهد العاصمة النموذجي يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول 1441هـ

التقى الطلاب والهيئتَيْن التعليمية والإدارية وتجوَّل داخل قاعات الاختبارات

تفقَّد المدير العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 40/ 1441هـ في الأقسام التعليمية بالمعهد، وكان في استقباله قادة الأقسام والوكلاء.

والتقى "الطخيم" خلال الزيارة الطلاب والهيئتَيْن التعليمية والإدارية، وتجول داخل قاعات الاختبارات، واستمع لشرح عن آلية الاختبارات، والتنظيمات الخاصة بها.

وتحدث "الطخيم" قائلاً: إن إدارة المعهد عقدت في الأسبوع الماضي اجتماعًا مع قادة المعهد لمناقشة الاستعداد للاختبارات النهائية لهذا الفصل، وقد اتخذت التدابير كافة لتهيئة بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لتسهيل عملية سير الاختبارات. وذكر أن الأقسام التعليمية أعدت خطة إشرافية طيلة أيام الاختبارات لمتابعة اللجان، وكذلك متابعة الطلاب.

وقدم المدير العام لمعهد العاصمة النموذجي شكره وتقديره للدوريات الأمنية لجهودها في متابعة سير الاختبارات، خاصة مع خروج الطلاب.


ورافقه خلال الزيارة مدير الإشراف التربوي الدكتور عبدالله الزايد، وقسم العلاقات العامة والإعلام التربوي.

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مدير معهد العاصمة النموذجي يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول 1441هـ
سبق

تفقَّد المدير العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 40/ 1441هـ في الأقسام التعليمية بالمعهد، وكان في استقباله قادة الأقسام والوكلاء.

والتقى "الطخيم" خلال الزيارة الطلاب والهيئتَيْن التعليمية والإدارية، وتجول داخل قاعات الاختبارات، واستمع لشرح عن آلية الاختبارات، والتنظيمات الخاصة بها.

وتحدث "الطخيم" قائلاً: إن إدارة المعهد عقدت في الأسبوع الماضي اجتماعًا مع قادة المعهد لمناقشة الاستعداد للاختبارات النهائية لهذا الفصل، وقد اتخذت التدابير كافة لتهيئة بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لتسهيل عملية سير الاختبارات. وذكر أن الأقسام التعليمية أعدت خطة إشرافية طيلة أيام الاختبارات لمتابعة اللجان، وكذلك متابعة الطلاب.

وقدم المدير العام لمعهد العاصمة النموذجي شكره وتقديره للدوريات الأمنية لجهودها في متابعة سير الاختبارات، خاصة مع خروج الطلاب.


ورافقه خلال الزيارة مدير الإشراف التربوي الدكتور عبدالله الزايد، وقسم العلاقات العامة والإعلام التربوي.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
01:42 AM

مدير معهد العاصمة النموذجي يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول 1441هـ

التقى الطلاب والهيئتَيْن التعليمية والإدارية وتجوَّل داخل قاعات الاختبارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقَّد المدير العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 40/ 1441هـ في الأقسام التعليمية بالمعهد، وكان في استقباله قادة الأقسام والوكلاء.

والتقى "الطخيم" خلال الزيارة الطلاب والهيئتَيْن التعليمية والإدارية، وتجول داخل قاعات الاختبارات، واستمع لشرح عن آلية الاختبارات، والتنظيمات الخاصة بها.

وتحدث "الطخيم" قائلاً: إن إدارة المعهد عقدت في الأسبوع الماضي اجتماعًا مع قادة المعهد لمناقشة الاستعداد للاختبارات النهائية لهذا الفصل، وقد اتخذت التدابير كافة لتهيئة بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لتسهيل عملية سير الاختبارات. وذكر أن الأقسام التعليمية أعدت خطة إشرافية طيلة أيام الاختبارات لمتابعة اللجان، وكذلك متابعة الطلاب.

وقدم المدير العام لمعهد العاصمة النموذجي شكره وتقديره للدوريات الأمنية لجهودها في متابعة سير الاختبارات، خاصة مع خروج الطلاب.


ورافقه خلال الزيارة مدير الإشراف التربوي الدكتور عبدالله الزايد، وقسم العلاقات العامة والإعلام التربوي.

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