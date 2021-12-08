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"تعارفوا" تدعو للتسجيل في ورشة عمل "مخاطر الاختراق على البيانات الشخصية"

يتعرف المشاركون على العلامات التي تدل على وجود اختراقات للأجهزة والشبكات

‬ينظم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة عمل متخصصة عن "مخاطر الاختراق على البيانات الشخصية"، يقدمها سلطان الروقي المتخصص في جرائم أمن المعلومات، حيث تعقد الورشة عبر برنامج "الزووم" الساعة السابعة مساء السبت الموافق 11-12-2021 م .

وفي التفاصيل، أوضح سلطان الروقي أن الورشة تركز على بيان مخاطر الاختراق على البيانات الشخصية، من خلال تعريف الاختراق، وكشف الطرق التي يستخدمها المخترق للوصول إلى جريمته الإلكترونية، وإيضاح الأسباب والدوافع التي تجعل هؤلاء المجرمون يسلكون طرق الاختراق و يستهدفون مستخدمي التقنية والأجهزة الذكية.

يتعرف المشاركون على العلامات والشواهد التي تدل على وجود الاختراقات في الأجهزة والشبكات، على مستوى الأفراد والمجموعات.

ومن محاور الورشة المهمة، يتحدث "الروقي" عن الآثار التي تحدثها جرائم الاختراق على المستوى النفسي وما يصاحبها من تأثيرات وتداعيات سلبية تلازم الإنسان، بالإضافة إلى التركيز على الأضرار الناجمة عن الاستيلاء على البيانات، وما تسببه هذه الجرائم من خلل في الأنظمة والأجهزة الشخصية، وضياع للمجهودات والمنجزات والبيانات.

ويختتم الروقي ورشة "الاختراق" بتوجيه عدد من النصائح والتوجيهات، التي من شأنها تقلل من جرائم الاختراق وتخفف من العواقب الوخيمة لهذه الجرائم الإلكترونية.

يذكر أن إقامة هذه الورشة يأتي امتداداً للجهود والإسهامات التوعوية والإرشادية التي يقدمها مركز تعارفوا للإرشاد الأسري، ضمن اختصاصات المركز واهتماماته بالأسرة وحمايتها في مختلف المجالات، وتعزيز وتفعيل أدوارها الإيجابية للقيام بالمهام المنوطة بها، في بيئات آمنة وجاذبة.

ووجهت إدارة المركز الدعوة للتسجيل في الورشة عبر الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGMLyAddes0Eu0TRtGhnGd1NNVViZC8hxG9HdKI1TJMKC3tQ/viewform?usp=sf_link

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعارفوا" تدعو للتسجيل في ورشة عمل "مخاطر الاختراق على البيانات الشخصية"
سبق

‬ينظم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة عمل متخصصة عن "مخاطر الاختراق على البيانات الشخصية"، يقدمها سلطان الروقي المتخصص في جرائم أمن المعلومات، حيث تعقد الورشة عبر برنامج "الزووم" الساعة السابعة مساء السبت الموافق 11-12-2021 م .

وفي التفاصيل، أوضح سلطان الروقي أن الورشة تركز على بيان مخاطر الاختراق على البيانات الشخصية، من خلال تعريف الاختراق، وكشف الطرق التي يستخدمها المخترق للوصول إلى جريمته الإلكترونية، وإيضاح الأسباب والدوافع التي تجعل هؤلاء المجرمون يسلكون طرق الاختراق و يستهدفون مستخدمي التقنية والأجهزة الذكية.

يتعرف المشاركون على العلامات والشواهد التي تدل على وجود الاختراقات في الأجهزة والشبكات، على مستوى الأفراد والمجموعات.

ومن محاور الورشة المهمة، يتحدث "الروقي" عن الآثار التي تحدثها جرائم الاختراق على المستوى النفسي وما يصاحبها من تأثيرات وتداعيات سلبية تلازم الإنسان، بالإضافة إلى التركيز على الأضرار الناجمة عن الاستيلاء على البيانات، وما تسببه هذه الجرائم من خلل في الأنظمة والأجهزة الشخصية، وضياع للمجهودات والمنجزات والبيانات.

ويختتم الروقي ورشة "الاختراق" بتوجيه عدد من النصائح والتوجيهات، التي من شأنها تقلل من جرائم الاختراق وتخفف من العواقب الوخيمة لهذه الجرائم الإلكترونية.

يذكر أن إقامة هذه الورشة يأتي امتداداً للجهود والإسهامات التوعوية والإرشادية التي يقدمها مركز تعارفوا للإرشاد الأسري، ضمن اختصاصات المركز واهتماماته بالأسرة وحمايتها في مختلف المجالات، وتعزيز وتفعيل أدوارها الإيجابية للقيام بالمهام المنوطة بها، في بيئات آمنة وجاذبة.

ووجهت إدارة المركز الدعوة للتسجيل في الورشة عبر الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGMLyAddes0Eu0TRtGhnGd1NNVViZC8hxG9HdKI1TJMKC3tQ/viewform?usp=sf_link

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
09:40 PM
اخر تعديل
08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
11:59 PM

"تعارفوا" تدعو للتسجيل في ورشة عمل "مخاطر الاختراق على البيانات الشخصية"

يتعرف المشاركون على العلامات التي تدل على وجود اختراقات للأجهزة والشبكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ينظم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة عمل متخصصة عن "مخاطر الاختراق على البيانات الشخصية"، يقدمها سلطان الروقي المتخصص في جرائم أمن المعلومات، حيث تعقد الورشة عبر برنامج "الزووم" الساعة السابعة مساء السبت الموافق 11-12-2021 م .

وفي التفاصيل، أوضح سلطان الروقي أن الورشة تركز على بيان مخاطر الاختراق على البيانات الشخصية، من خلال تعريف الاختراق، وكشف الطرق التي يستخدمها المخترق للوصول إلى جريمته الإلكترونية، وإيضاح الأسباب والدوافع التي تجعل هؤلاء المجرمون يسلكون طرق الاختراق و يستهدفون مستخدمي التقنية والأجهزة الذكية.

يتعرف المشاركون على العلامات والشواهد التي تدل على وجود الاختراقات في الأجهزة والشبكات، على مستوى الأفراد والمجموعات.

ومن محاور الورشة المهمة، يتحدث "الروقي" عن الآثار التي تحدثها جرائم الاختراق على المستوى النفسي وما يصاحبها من تأثيرات وتداعيات سلبية تلازم الإنسان، بالإضافة إلى التركيز على الأضرار الناجمة عن الاستيلاء على البيانات، وما تسببه هذه الجرائم من خلل في الأنظمة والأجهزة الشخصية، وضياع للمجهودات والمنجزات والبيانات.

ويختتم الروقي ورشة "الاختراق" بتوجيه عدد من النصائح والتوجيهات، التي من شأنها تقلل من جرائم الاختراق وتخفف من العواقب الوخيمة لهذه الجرائم الإلكترونية.

يذكر أن إقامة هذه الورشة يأتي امتداداً للجهود والإسهامات التوعوية والإرشادية التي يقدمها مركز تعارفوا للإرشاد الأسري، ضمن اختصاصات المركز واهتماماته بالأسرة وحمايتها في مختلف المجالات، وتعزيز وتفعيل أدوارها الإيجابية للقيام بالمهام المنوطة بها، في بيئات آمنة وجاذبة.

ووجهت إدارة المركز الدعوة للتسجيل في الورشة عبر الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGMLyAddes0Eu0TRtGhnGd1NNVViZC8hxG9HdKI1TJMKC3tQ/viewform?usp=sf_link

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142 مليون ..

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13,355
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