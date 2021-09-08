"القاري" مديرة لـ"مركز صحي الجامعة" بجدة لعام جديد

أصدر المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور زهير بن عمر الوعيل، قرارًا بتمديد تكليف الدكتورة ابتهاج حمدون القاري، مديرًا لمركز صحي الجامعة بجدة لمدة عام.
وتعدّ الدكتورة "القاري" من الكفاءات المتميزة في القطاع الصحي.
أصدر المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور زهير بن عمر الوعيل، قرارًا بتمديد تكليف الدكتورة ابتهاج حمدون القاري، مديرًا لمركز صحي الجامعة بجدة لمدة عام.
وتعدّ الدكتورة "القاري" من الكفاءات المتميزة في القطاع الصحي.
أصدر المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور زهير بن عمر الوعيل، قرارًا بتمديد تكليف الدكتورة ابتهاج حمدون القاري، مديرًا لمركز صحي الجامعة بجدة لمدة عام.
وتعدّ الدكتورة "القاري" من الكفاءات المتميزة في القطاع الصحي.
أصدر المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور زهير بن عمر الوعيل، قرارًا بتمديد تكليف الدكتورة ابتهاج حمدون القاري، مديرًا لمركز صحي الجامعة بجدة لمدة عام.
وتعدّ الدكتورة "القاري" من الكفاءات المتميزة في القطاع الصحي.