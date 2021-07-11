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صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة

زرعتها عناصر عصابات "داعش" الإرهابية.. وتشكيلات أمنية للحماية على مدار الساعة

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية فكّكت مجموعة عبوات ناسفة استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية، بعدما زرعتها عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات، لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد كافة".

وأكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي؛ أمس، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء، وفق "روسيا اليوم".

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صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة
سبق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية فكّكت مجموعة عبوات ناسفة استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية، بعدما زرعتها عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات، لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد كافة".

وأكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي؛ أمس، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء، وفق "روسيا اليوم".

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
11:14 AM

صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة

زرعتها عناصر عصابات "داعش" الإرهابية.. وتشكيلات أمنية للحماية على مدار الساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,021

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية فكّكت مجموعة عبوات ناسفة استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية، بعدما زرعتها عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات، لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد كافة".

وأكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي؛ أمس، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء، وفق "روسيا اليوم".

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