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"السنقوف": 98 جولة تفتيشية نفذتها فرق الأرصاد بمختلف مناطق المملكة

26 مخالفة بيئية شملت النشاطات الصناعية والتعدينية والتنموية والزراعية

نفذت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 98 زيارة تفتيشية استجابة للبلاغات الواردة إليها عن المخالفات البيئية في مختلف مناطق المملكة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس/ سليمان بن عبيد السنقوف إن الهيئة نفذت (98) زيارة تفتيشية في مناطق المملكة استجابة للبلاغات الواردة إليها خلال الفترة من 16 مارس إلى 10 أبريل 2020م، شملت النشاطات الصناعية والتعدينية والتنموية والزراعية.

وبين "السنقوف" أن عدد المنشآت المخالفة بيئياً التي تم رصدها خلال تلك الزيارات بلغ (26) منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة بيئياً (72) منشأة.

وأكد "السنقوف" أن فرق التفتيش تعمل على المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمقاييس والمعايير البيئية, وتصحيح الأوضاع البيئية المخالفة وكذلك المراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطبيق القوانين المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.

الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السنقوف": 98 جولة تفتيشية نفذتها فرق الأرصاد بمختلف مناطق المملكة
سبق

نفذت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 98 زيارة تفتيشية استجابة للبلاغات الواردة إليها عن المخالفات البيئية في مختلف مناطق المملكة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس/ سليمان بن عبيد السنقوف إن الهيئة نفذت (98) زيارة تفتيشية في مناطق المملكة استجابة للبلاغات الواردة إليها خلال الفترة من 16 مارس إلى 10 أبريل 2020م، شملت النشاطات الصناعية والتعدينية والتنموية والزراعية.

وبين "السنقوف" أن عدد المنشآت المخالفة بيئياً التي تم رصدها خلال تلك الزيارات بلغ (26) منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة بيئياً (72) منشأة.

وأكد "السنقوف" أن فرق التفتيش تعمل على المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمقاييس والمعايير البيئية, وتصحيح الأوضاع البيئية المخالفة وكذلك المراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطبيق القوانين المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:55 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:32 PM

"السنقوف": 98 جولة تفتيشية نفذتها فرق الأرصاد بمختلف مناطق المملكة

26 مخالفة بيئية شملت النشاطات الصناعية والتعدينية والتنموية والزراعية

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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نفذت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 98 زيارة تفتيشية استجابة للبلاغات الواردة إليها عن المخالفات البيئية في مختلف مناطق المملكة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس/ سليمان بن عبيد السنقوف إن الهيئة نفذت (98) زيارة تفتيشية في مناطق المملكة استجابة للبلاغات الواردة إليها خلال الفترة من 16 مارس إلى 10 أبريل 2020م، شملت النشاطات الصناعية والتعدينية والتنموية والزراعية.

وبين "السنقوف" أن عدد المنشآت المخالفة بيئياً التي تم رصدها خلال تلك الزيارات بلغ (26) منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة بيئياً (72) منشأة.

وأكد "السنقوف" أن فرق التفتيش تعمل على المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمقاييس والمعايير البيئية, وتصحيح الأوضاع البيئية المخالفة وكذلك المراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطبيق القوانين المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.

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