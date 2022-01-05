يستهدف معرض الإبليات أطفال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد؛ حيث يتنقلون مع أسرهم بين مختلف الأجنحة والشوارع، متابعين سباقات الهجن، ومطلعين على حياة وتاريخ أجدادهم، من خلال فعاليات ونشاطات مختلفة وهادفة أعدّت لهم من قبل إدارة المهرجان، بهدف إنشاء جيل مطلع على ما قدمه الأجداد من تاريخ وتراث. وقال المسؤول عن معرض الإبليات في المهرجان مشعل المزيني: "حرصت إدارة المهرجان من خلال الفعاليات التي خصصتها للأطفال على تعريفهم بهذا الموروث والحفاظ عليه". وأضاف: "يضم المعرض عددًا من الأنشطة الخاصة بالأطفال؛ منها ركوب الرحول؛ حيث إن غالبية الأطفال الذين يحضرون إلى المهرجان يرغبون بالصعود على الإبل والتقاط الصور بجوارها". وتابع: "مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يعدّ فرصة حقيقية تعرّف الأجيال القادمة بتاريخ الأجداد وحياتهم في الجزيرة العربية، وكذلك يطلعون على ثقافة أصبحت اليوم معلمًا تاريخيًا يُدرّس".

معرض الإبليات يستهدف أطفال مهرجان الإبل لتعريفهم بثقافة أجدادهم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-05 يستهدف معرض الإبليات أطفال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد؛ حيث يتنقلون مع أسرهم بين مختلف الأجنحة والشوارع، متابعين سباقات الهجن، ومطلعين على حياة وتاريخ أجدادهم، من خلال فعاليات ونشاطات مختلفة وهادفة أعدّت لهم من قبل إدارة المهرجان، بهدف إنشاء جيل مطلع على ما قدمه الأجداد من تاريخ وتراث.



وقال المسؤول عن معرض الإبليات في المهرجان مشعل المزيني: "حرصت إدارة المهرجان من خلال الفعاليات التي خصصتها للأطفال على تعريفهم بهذا الموروث والحفاظ عليه".



وأضاف: "يضم المعرض عددًا من الأنشطة الخاصة بالأطفال؛ منها ركوب الرحول؛ حيث إن غالبية الأطفال الذين يحضرون إلى المهرجان يرغبون بالصعود على الإبل والتقاط الصور بجوارها".



وتابع: "مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يعدّ فرصة حقيقية تعرّف الأجيال القادمة بتاريخ الأجداد وحياتهم في الجزيرة العربية، وكذلك يطلعون على ثقافة أصبحت اليوم معلمًا تاريخيًا يُدرّس".

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 04:13 PM

معرض الإبليات يستهدف أطفال مهرجان الإبل لتعريفهم بثقافة أجدادهم يضم المعرض عددًا من الأنشطة الخاصة بهم.. منها ركوب الرحول





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يستهدف معرض الإبليات أطفال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد؛ حيث يتنقلون مع أسرهم بين مختلف الأجنحة والشوارع، متابعين سباقات الهجن، ومطلعين على حياة وتاريخ أجدادهم، من خلال فعاليات ونشاطات مختلفة وهادفة أعدّت لهم من قبل إدارة المهرجان، بهدف إنشاء جيل مطلع على ما قدمه الأجداد من تاريخ وتراث.



وقال المسؤول عن معرض الإبليات في المهرجان مشعل المزيني: "حرصت إدارة المهرجان من خلال الفعاليات التي خصصتها للأطفال على تعريفهم بهذا الموروث والحفاظ عليه".



وأضاف: "يضم المعرض عددًا من الأنشطة الخاصة بالأطفال؛ منها ركوب الرحول؛ حيث إن غالبية الأطفال الذين يحضرون إلى المهرجان يرغبون بالصعود على الإبل والتقاط الصور بجوارها".



وتابع: "مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يعدّ فرصة حقيقية تعرّف الأجيال القادمة بتاريخ الأجداد وحياتهم في الجزيرة العربية، وكذلك يطلعون على ثقافة أصبحت اليوم معلمًا تاريخيًا يُدرّس".