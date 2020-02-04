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كلية الاتصالات في الرياض تنظّم فعاليات "المشراق"

تقدّم خلاله الألعاب والمسابقات والأكلات الشعبية

بدأت إدارة النشاط بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، صباح اليوم؛ فعاليات "المشراق"، في المبنى الشعبي بالكلية.

جاء ذلك بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبد الله الخليفة، ومدير عام أنشطة المتدرّبين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المهندس سلطان الصنيع، ومدير خدمة المجتمع بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، سعود الشمري، وعدد من أعضاء هيئة التدريب والموظفين.

وتشارك في الفعاليات التي تستمر لمدة يومين، مجموعة كبيرة من متدربي الكلية، وتقدم خلاله الألعاب والمسابقات والأكلات الشعبية، في جوّ يجسد عبق الماضي وقدم صورة للأجواء التي عاصرها الآباء والأجداد، ونقْل تجاربهم وجزء من حياتهم للجيل الناشئ من الشباب.

وتحفل بأنشطة متعددة شملت المسابقات والمنافسات والتحديات وبروح ترفيهية ممتعة.

وقال مدير مهرجان المشراق، مدير الأنشطة بالكلية، محمد الغامدي: إن هذه الفعالية تتم للسنة السادسة عشرة على التوالي، وتتنوع فيها الأنشطة عامًا بعد عام، وهي فرصة سنوية لاستكشاف المواهب ولبناء علاقة اجتماعية رائعة بين منسوبي الكلية وبين المدربين والمتدربين فيه.

كما أن مشاركة عدد من الإدارات لهذا العام شكل إضافة جميلة خدمت المتدربين.

وعبر "الغامدي" عن شكره وتقديره لعميد الكلية، الدكتور أحمد الخليفة، ووكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي، على حرصهما الدائم على إنجاح هذه الفعالية وغيرها من أنشطة الكلية.

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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كلية الاتصالات في الرياض تنظّم فعاليات "المشراق"
سبق

بدأت إدارة النشاط بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، صباح اليوم؛ فعاليات "المشراق"، في المبنى الشعبي بالكلية.

جاء ذلك بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبد الله الخليفة، ومدير عام أنشطة المتدرّبين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المهندس سلطان الصنيع، ومدير خدمة المجتمع بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، سعود الشمري، وعدد من أعضاء هيئة التدريب والموظفين.

وتشارك في الفعاليات التي تستمر لمدة يومين، مجموعة كبيرة من متدربي الكلية، وتقدم خلاله الألعاب والمسابقات والأكلات الشعبية، في جوّ يجسد عبق الماضي وقدم صورة للأجواء التي عاصرها الآباء والأجداد، ونقْل تجاربهم وجزء من حياتهم للجيل الناشئ من الشباب.

وتحفل بأنشطة متعددة شملت المسابقات والمنافسات والتحديات وبروح ترفيهية ممتعة.

وقال مدير مهرجان المشراق، مدير الأنشطة بالكلية، محمد الغامدي: إن هذه الفعالية تتم للسنة السادسة عشرة على التوالي، وتتنوع فيها الأنشطة عامًا بعد عام، وهي فرصة سنوية لاستكشاف المواهب ولبناء علاقة اجتماعية رائعة بين منسوبي الكلية وبين المدربين والمتدربين فيه.

كما أن مشاركة عدد من الإدارات لهذا العام شكل إضافة جميلة خدمت المتدربين.

وعبر "الغامدي" عن شكره وتقديره لعميد الكلية، الدكتور أحمد الخليفة، ووكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي، على حرصهما الدائم على إنجاح هذه الفعالية وغيرها من أنشطة الكلية.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
07:03 PM

كلية الاتصالات في الرياض تنظّم فعاليات "المشراق"

تقدّم خلاله الألعاب والمسابقات والأكلات الشعبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت إدارة النشاط بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، صباح اليوم؛ فعاليات "المشراق"، في المبنى الشعبي بالكلية.

جاء ذلك بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبد الله الخليفة، ومدير عام أنشطة المتدرّبين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المهندس سلطان الصنيع، ومدير خدمة المجتمع بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، سعود الشمري، وعدد من أعضاء هيئة التدريب والموظفين.

وتشارك في الفعاليات التي تستمر لمدة يومين، مجموعة كبيرة من متدربي الكلية، وتقدم خلاله الألعاب والمسابقات والأكلات الشعبية، في جوّ يجسد عبق الماضي وقدم صورة للأجواء التي عاصرها الآباء والأجداد، ونقْل تجاربهم وجزء من حياتهم للجيل الناشئ من الشباب.

وتحفل بأنشطة متعددة شملت المسابقات والمنافسات والتحديات وبروح ترفيهية ممتعة.

وقال مدير مهرجان المشراق، مدير الأنشطة بالكلية، محمد الغامدي: إن هذه الفعالية تتم للسنة السادسة عشرة على التوالي، وتتنوع فيها الأنشطة عامًا بعد عام، وهي فرصة سنوية لاستكشاف المواهب ولبناء علاقة اجتماعية رائعة بين منسوبي الكلية وبين المدربين والمتدربين فيه.

كما أن مشاركة عدد من الإدارات لهذا العام شكل إضافة جميلة خدمت المتدربين.

وعبر "الغامدي" عن شكره وتقديره لعميد الكلية، الدكتور أحمد الخليفة، ووكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي، على حرصهما الدائم على إنجاح هذه الفعالية وغيرها من أنشطة الكلية.

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