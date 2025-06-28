أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتعيين فضيلة الشيخ عبدالإله بن عبدالله العجيري قاضياً بالمحكمة الجزائية بخميس مشيط حيث كان يعمل ملازماً قضائياً بأبها.
"العجيري" قاضياً بالمحكمة الجزائية بخميس مشيط
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتعيين فضيلة الشيخ عبدالإله بن عبدالله العجيري قاضياً بالمحكمة الجزائية بخميس مشيط حيث كان يعمل ملازماً قضائياً بأبها.
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"العجيري" قاضياً بالمحكمة الجزائية بخميس مشيطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-28
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
01:33 AM
"العجيري" قاضياً بالمحكمة الجزائية بخميس مشيط
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتعيين فضيلة الشيخ عبدالإله بن عبدالله العجيري قاضياً بالمحكمة الجزائية بخميس مشيط حيث كان يعمل ملازماً قضائياً بأبها.
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