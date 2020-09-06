النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

تطبيق "توكلنا".. رقم قياسي يكسر حاجز الـ7 ملايين وخدمات جديدة لمستخدميه

دور فاعل في رفد جهود الدولة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا

منذ إطلاق تطبيق "توكلنا" من فترة ليست بالبعيدة، وهو يحقق يوماً بعد يوم إنجازاً جديداً يكشف مدى الثقة الكبيرة لمستخدمي التطبيق في إمكانياته وأهميته.

وضمن هذه الإنجازات، فقد تخطت قاعدة مستخدمي تطبيق "توكلنا" حاجز 7 ملايين مستخدم في وقت وجيز، مما يعكس الثقة المتنامية بأهمية التطبيق ودوره الفاعل في رفد جهود الدولة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتعد خطوة تحقيق حاجز 7 ملايين مستخدم رقماً قياسياً؛ نظراً للفترة الوجيزة الذي تحقق فيها هذا الإنجاز.

من جهة أخرى، لم يبخل التطبيق في تحديث وإضافة الخدمات الجديدة لمستخدميه بشكل مستمر، وآخرها إضافة 3 خصائص جديدة تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت هذه الإضافات (خدمة الوضع الحذر، وخاصية إدارة التجمعات الآمنة، ورعاية التابعين)، وتتميز الخدمة الأخيرة بتمكين الأبوين من متابعة أبنائهم ممن هم دون 15 عاماً، والاطمئنان عليهم في المواقع التي يقصدونها.

ومن الخطوات المهمة التي ستسهم بإذن الله في تحقيق العودة الآمنة للحياة الطبيعية وتحقيق هدف الدولي الرامي في انحسار فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، تعاون المجتمع في تحميل وتفعيل تطبيق "توكلنا".

وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" من خلال تطبيق "توكلنا" إلى توفير حل تقني حكومي دائم موثوق المصدر، يتميز بأعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات، وذلك تلبية لاستشعار الجميع، (منشآت حكومية وخاصة وأفراد) لأهمية وجود مثل هذا الحل التقني.

جدير بالذكر أنه يمكن تحميل تطبيقي "توكلنا" و"تباعد" من خلال متاجر AppGallery Google Play وApp Store لما لهما من فوائد في إيجاد بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية.

تطبيق توكلنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تطبيق "توكلنا".. رقم قياسي يكسر حاجز الـ7 ملايين وخدمات جديدة لمستخدميه
سبق

منذ إطلاق تطبيق "توكلنا" من فترة ليست بالبعيدة، وهو يحقق يوماً بعد يوم إنجازاً جديداً يكشف مدى الثقة الكبيرة لمستخدمي التطبيق في إمكانياته وأهميته.

وضمن هذه الإنجازات، فقد تخطت قاعدة مستخدمي تطبيق "توكلنا" حاجز 7 ملايين مستخدم في وقت وجيز، مما يعكس الثقة المتنامية بأهمية التطبيق ودوره الفاعل في رفد جهود الدولة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتعد خطوة تحقيق حاجز 7 ملايين مستخدم رقماً قياسياً؛ نظراً للفترة الوجيزة الذي تحقق فيها هذا الإنجاز.

من جهة أخرى، لم يبخل التطبيق في تحديث وإضافة الخدمات الجديدة لمستخدميه بشكل مستمر، وآخرها إضافة 3 خصائص جديدة تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت هذه الإضافات (خدمة الوضع الحذر، وخاصية إدارة التجمعات الآمنة، ورعاية التابعين)، وتتميز الخدمة الأخيرة بتمكين الأبوين من متابعة أبنائهم ممن هم دون 15 عاماً، والاطمئنان عليهم في المواقع التي يقصدونها.

ومن الخطوات المهمة التي ستسهم بإذن الله في تحقيق العودة الآمنة للحياة الطبيعية وتحقيق هدف الدولي الرامي في انحسار فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، تعاون المجتمع في تحميل وتفعيل تطبيق "توكلنا".

وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" من خلال تطبيق "توكلنا" إلى توفير حل تقني حكومي دائم موثوق المصدر، يتميز بأعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات، وذلك تلبية لاستشعار الجميع، (منشآت حكومية وخاصة وأفراد) لأهمية وجود مثل هذا الحل التقني.

جدير بالذكر أنه يمكن تحميل تطبيقي "توكلنا" و"تباعد" من خلال متاجر AppGallery Google Play وApp Store لما لهما من فوائد في إيجاد بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
06:18 PM

تطبيق "توكلنا".. رقم قياسي يكسر حاجز الـ7 ملايين وخدمات جديدة لمستخدميه

دور فاعل في رفد جهود الدولة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
436

منذ إطلاق تطبيق "توكلنا" من فترة ليست بالبعيدة، وهو يحقق يوماً بعد يوم إنجازاً جديداً يكشف مدى الثقة الكبيرة لمستخدمي التطبيق في إمكانياته وأهميته.

وضمن هذه الإنجازات، فقد تخطت قاعدة مستخدمي تطبيق "توكلنا" حاجز 7 ملايين مستخدم في وقت وجيز، مما يعكس الثقة المتنامية بأهمية التطبيق ودوره الفاعل في رفد جهود الدولة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتعد خطوة تحقيق حاجز 7 ملايين مستخدم رقماً قياسياً؛ نظراً للفترة الوجيزة الذي تحقق فيها هذا الإنجاز.

من جهة أخرى، لم يبخل التطبيق في تحديث وإضافة الخدمات الجديدة لمستخدميه بشكل مستمر، وآخرها إضافة 3 خصائص جديدة تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت هذه الإضافات (خدمة الوضع الحذر، وخاصية إدارة التجمعات الآمنة، ورعاية التابعين)، وتتميز الخدمة الأخيرة بتمكين الأبوين من متابعة أبنائهم ممن هم دون 15 عاماً، والاطمئنان عليهم في المواقع التي يقصدونها.

ومن الخطوات المهمة التي ستسهم بإذن الله في تحقيق العودة الآمنة للحياة الطبيعية وتحقيق هدف الدولي الرامي في انحسار فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، تعاون المجتمع في تحميل وتفعيل تطبيق "توكلنا".

وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" من خلال تطبيق "توكلنا" إلى توفير حل تقني حكومي دائم موثوق المصدر، يتميز بأعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات، وذلك تلبية لاستشعار الجميع، (منشآت حكومية وخاصة وأفراد) لأهمية وجود مثل هذا الحل التقني.

جدير بالذكر أنه يمكن تحميل تطبيقي "توكلنا" و"تباعد" من خلال متاجر AppGallery Google Play وApp Store لما لهما من فوائد في إيجاد بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,222
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,299

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة