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22 شوطًا في أول أيام سباقات الهجن.. مبشر يخطف وقت ورمز الهجن بحائل

وسط اتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

بدأت اليوم المنافسات الافتتاحية لسباقات الهجن بحائل والتي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى لفئة الحقائق وخصص لها 22 شوطًا، وفي الفترة المسائية كانت المنافسة أكبر وأكثر إثارة على الرموز حيث خصص لها 10 أشواط.

وحقق مبشر أسرع وقت في أشواط الرموز بسباقات هجن حائل بزمن 4:19 دقائق لمسافة ثلاث كيلو للمالك فالح بن حمود البلوي.

وجاءت نتائج الرموز على النحو التالي:

الشوط الأول:

رعب: للمالك محمد صالح الكربي.

الشوط الثاني:

مبشر للمالك فالح البلوي.

الشوط الثالث:

إنجاز: للمالك مفلح حمود البلوي.

الشوط الرابع:

رعاد: للمالك أحمد آل عامر.

الشوط الخامس:

ضوء: للمالك فرح محمد آل رزق.

الشوط السادس:

عكاش: للمالك عبدالله دخيل الله الجهني.

الشوط السابع:

روند: للمالك نياف صالح العصيمي.

الشوط الثامن:

برق: للمالك صالح طالب ال رزق.

الشوط التاسع:

الشبابيو: للمالك حمود عودة العطوي.

الشوط العاشر:

موهق: للمالك بندر ملفوف ال عامر.

وفي سباقات الحقائق بكار وقعدان وبلغ عدد أشواط اليوم الأول 22 شوطًا لفئة الحقايق ومسافة السباق ثلاثة كيلو متر، حيث حقق المركز الأول في أشواط السباق.

الشوط الأول:

الطيارة: للمالك مرزوق العجمي.

الشوط الثاني:

علم: للمالك سليمان الجهني.

الشوط الثالث:

الجزيرة: للمالك فهد الشمري.

الشوط الرابع:

مهيض: للمالك على المري.

الشوط الخامس:

كرارة: للمالك على المري.

الشوط السادس:

الجذاب: للمالك عبدالعزيز السهلي:

الشوط السابع:

المتحدة: للمالك عبدالعزيز السهلي.

الشوط الثامن:

العابر: للمالك ماجد السبيعي.

الشوط التاسع:

متعبة: للمالك جلوي العجمي.

الشوط العاشر:

السعودي: للمالك بريك المري.

الشوط الحادي عشر:

حدث: للمالك على المري.

الشوط الثاني عشر:

دسمان: للمالك حشر الهاجري.

الشوط الثالث عشر:

حورية: للمالك ناصر الدوسري.

الشوط الرابع عشر:

الجذاب: للمالك مياح الشمري.

الشوط الخامس عشر:

مدينة: للمالك سليمان الجهني.

الشوط السادس عشر:

زويان: للمالك فيصل بن حثلين.

الشوط السابع عشر:

تصريح: للمالك مبارك المري.

الشوط الثامن عشر.

مشقي: للمالك سلمان الدوسري.

الشوط التاسع عشر:

المتحدة: للمالك سليمان الجهني.

الشوط العشرون:

سياف: للمالك فيصل العنزي.

الشوط الواحد والعشرون:

دهامة: للمالك سليمان المغيري.

الشوط الثاني والعشرون:

شاهين للمالك محمد الدوسري.

وتأتي سباقات حائل للهجن التي أعلن عنها الاتحاد السعودي للهجن خلال الشهر الماضي وتقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزًا و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون.

بدوره خصص الاتحاد السعودي للهجن فترتين صباحية ومسائية لسباقات الهجن تبدأ من الساعة 6:30 صباحًا والساعة الثالثة عصر للفترة المسائية.

فيما انطلقت السباقات وسط اتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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22 شوطًا في أول أيام سباقات الهجن.. مبشر يخطف وقت ورمز الهجن بحائل
سبق

بدأت اليوم المنافسات الافتتاحية لسباقات الهجن بحائل والتي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى لفئة الحقائق وخصص لها 22 شوطًا، وفي الفترة المسائية كانت المنافسة أكبر وأكثر إثارة على الرموز حيث خصص لها 10 أشواط.

وحقق مبشر أسرع وقت في أشواط الرموز بسباقات هجن حائل بزمن 4:19 دقائق لمسافة ثلاث كيلو للمالك فالح بن حمود البلوي.

وجاءت نتائج الرموز على النحو التالي:

الشوط الأول:

رعب: للمالك محمد صالح الكربي.

الشوط الثاني:

مبشر للمالك فالح البلوي.

الشوط الثالث:

إنجاز: للمالك مفلح حمود البلوي.

الشوط الرابع:

رعاد: للمالك أحمد آل عامر.

الشوط الخامس:

ضوء: للمالك فرح محمد آل رزق.

الشوط السادس:

عكاش: للمالك عبدالله دخيل الله الجهني.

الشوط السابع:

روند: للمالك نياف صالح العصيمي.

الشوط الثامن:

برق: للمالك صالح طالب ال رزق.

الشوط التاسع:

الشبابيو: للمالك حمود عودة العطوي.

الشوط العاشر:

موهق: للمالك بندر ملفوف ال عامر.

وفي سباقات الحقائق بكار وقعدان وبلغ عدد أشواط اليوم الأول 22 شوطًا لفئة الحقايق ومسافة السباق ثلاثة كيلو متر، حيث حقق المركز الأول في أشواط السباق.

الشوط الأول:

الطيارة: للمالك مرزوق العجمي.

الشوط الثاني:

علم: للمالك سليمان الجهني.

الشوط الثالث:

الجزيرة: للمالك فهد الشمري.

الشوط الرابع:

مهيض: للمالك على المري.

الشوط الخامس:

كرارة: للمالك على المري.

الشوط السادس:

الجذاب: للمالك عبدالعزيز السهلي:

الشوط السابع:

المتحدة: للمالك عبدالعزيز السهلي.

الشوط الثامن:

العابر: للمالك ماجد السبيعي.

الشوط التاسع:

متعبة: للمالك جلوي العجمي.

الشوط العاشر:

السعودي: للمالك بريك المري.

الشوط الحادي عشر:

حدث: للمالك على المري.

الشوط الثاني عشر:

دسمان: للمالك حشر الهاجري.

الشوط الثالث عشر:

حورية: للمالك ناصر الدوسري.

الشوط الرابع عشر:

الجذاب: للمالك مياح الشمري.

الشوط الخامس عشر:

مدينة: للمالك سليمان الجهني.

الشوط السادس عشر:

زويان: للمالك فيصل بن حثلين.

الشوط السابع عشر:

تصريح: للمالك مبارك المري.

الشوط الثامن عشر.

مشقي: للمالك سلمان الدوسري.

الشوط التاسع عشر:

المتحدة: للمالك سليمان الجهني.

الشوط العشرون:

سياف: للمالك فيصل العنزي.

الشوط الواحد والعشرون:

دهامة: للمالك سليمان المغيري.

الشوط الثاني والعشرون:

شاهين للمالك محمد الدوسري.

وتأتي سباقات حائل للهجن التي أعلن عنها الاتحاد السعودي للهجن خلال الشهر الماضي وتقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزًا و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون.

بدوره خصص الاتحاد السعودي للهجن فترتين صباحية ومسائية لسباقات الهجن تبدأ من الساعة 6:30 صباحًا والساعة الثالثة عصر للفترة المسائية.

فيما انطلقت السباقات وسط اتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
07:22 PM

22 شوطًا في أول أيام سباقات الهجن.. مبشر يخطف وقت ورمز الهجن بحائل

وسط اتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

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نافل السبيعي - حائل
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بدأت اليوم المنافسات الافتتاحية لسباقات الهجن بحائل والتي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى لفئة الحقائق وخصص لها 22 شوطًا، وفي الفترة المسائية كانت المنافسة أكبر وأكثر إثارة على الرموز حيث خصص لها 10 أشواط.

وحقق مبشر أسرع وقت في أشواط الرموز بسباقات هجن حائل بزمن 4:19 دقائق لمسافة ثلاث كيلو للمالك فالح بن حمود البلوي.

وجاءت نتائج الرموز على النحو التالي:

الشوط الأول:

رعب: للمالك محمد صالح الكربي.

الشوط الثاني:

مبشر للمالك فالح البلوي.

الشوط الثالث:

إنجاز: للمالك مفلح حمود البلوي.

الشوط الرابع:

رعاد: للمالك أحمد آل عامر.

الشوط الخامس:

ضوء: للمالك فرح محمد آل رزق.

الشوط السادس:

عكاش: للمالك عبدالله دخيل الله الجهني.

الشوط السابع:

روند: للمالك نياف صالح العصيمي.

الشوط الثامن:

برق: للمالك صالح طالب ال رزق.

الشوط التاسع:

الشبابيو: للمالك حمود عودة العطوي.

الشوط العاشر:

موهق: للمالك بندر ملفوف ال عامر.

وفي سباقات الحقائق بكار وقعدان وبلغ عدد أشواط اليوم الأول 22 شوطًا لفئة الحقايق ومسافة السباق ثلاثة كيلو متر، حيث حقق المركز الأول في أشواط السباق.

الشوط الأول:

الطيارة: للمالك مرزوق العجمي.

الشوط الثاني:

علم: للمالك سليمان الجهني.

الشوط الثالث:

الجزيرة: للمالك فهد الشمري.

الشوط الرابع:

مهيض: للمالك على المري.

الشوط الخامس:

كرارة: للمالك على المري.

الشوط السادس:

الجذاب: للمالك عبدالعزيز السهلي:

الشوط السابع:

المتحدة: للمالك عبدالعزيز السهلي.

الشوط الثامن:

العابر: للمالك ماجد السبيعي.

الشوط التاسع:

متعبة: للمالك جلوي العجمي.

الشوط العاشر:

السعودي: للمالك بريك المري.

الشوط الحادي عشر:

حدث: للمالك على المري.

الشوط الثاني عشر:

دسمان: للمالك حشر الهاجري.

الشوط الثالث عشر:

حورية: للمالك ناصر الدوسري.

الشوط الرابع عشر:

الجذاب: للمالك مياح الشمري.

الشوط الخامس عشر:

مدينة: للمالك سليمان الجهني.

الشوط السادس عشر:

زويان: للمالك فيصل بن حثلين.

الشوط السابع عشر:

تصريح: للمالك مبارك المري.

الشوط الثامن عشر.

مشقي: للمالك سلمان الدوسري.

الشوط التاسع عشر:

المتحدة: للمالك سليمان الجهني.

الشوط العشرون:

سياف: للمالك فيصل العنزي.

الشوط الواحد والعشرون:

دهامة: للمالك سليمان المغيري.

الشوط الثاني والعشرون:

شاهين للمالك محمد الدوسري.

وتأتي سباقات حائل للهجن التي أعلن عنها الاتحاد السعودي للهجن خلال الشهر الماضي وتقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزًا و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون.

بدوره خصص الاتحاد السعودي للهجن فترتين صباحية ومسائية لسباقات الهجن تبدأ من الساعة 6:30 صباحًا والساعة الثالثة عصر للفترة المسائية.

فيما انطلقت السباقات وسط اتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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