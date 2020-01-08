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الحكومة الكويتية تنفي نبأ الانسحاب الأمريكي.. "كونا" تعرضت للقرصنة

عقب خبر بثته الوكالة الرسمية على لسان وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور

نفت الحكومة الكويتية نبأ الانسحاب الأمريكي من معسكر عريفجان، معلنةً تعرّض حساب وكالة الأنباء الكويتية للقرصنة.

ووفق صحيفة "القبس"، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم، اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، مشيراً إلى أن ما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح.

وكان مصدر مطلع قد أكد للصحيفة الكويتية في وقت سابق، أن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على لسان وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، عن "نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام" عارٍ من الصحة تماماً، وأن حساب (كونا) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تم اختراقه.

وقد قامت الوكالة الرسمية بحذف الخبر من حسابها في "تويتر" بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية.

الكويت الحكومة الكويتية

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الحكومة الكويتية تنفي نبأ الانسحاب الأمريكي.. "كونا" تعرضت للقرصنة
سبق

نفت الحكومة الكويتية نبأ الانسحاب الأمريكي من معسكر عريفجان، معلنةً تعرّض حساب وكالة الأنباء الكويتية للقرصنة.

ووفق صحيفة "القبس"، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم، اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، مشيراً إلى أن ما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح.

وكان مصدر مطلع قد أكد للصحيفة الكويتية في وقت سابق، أن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على لسان وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، عن "نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام" عارٍ من الصحة تماماً، وأن حساب (كونا) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تم اختراقه.

وقد قامت الوكالة الرسمية بحذف الخبر من حسابها في "تويتر" بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
02:33 PM

الحكومة الكويتية تنفي نبأ الانسحاب الأمريكي.. "كونا" تعرضت للقرصنة

عقب خبر بثته الوكالة الرسمية على لسان وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت الحكومة الكويتية نبأ الانسحاب الأمريكي من معسكر عريفجان، معلنةً تعرّض حساب وكالة الأنباء الكويتية للقرصنة.

ووفق صحيفة "القبس"، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم، اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، مشيراً إلى أن ما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح.

وكان مصدر مطلع قد أكد للصحيفة الكويتية في وقت سابق، أن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على لسان وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، عن "نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام" عارٍ من الصحة تماماً، وأن حساب (كونا) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تم اختراقه.

وقد قامت الوكالة الرسمية بحذف الخبر من حسابها في "تويتر" بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية.

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