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قانوني لـ"سبق": لصوص بقالة الدرب قد يسجنون 4 سنوات مع الجلد

قال: الجريمة اشتملت على اعتداء على المال بالسرقة وعلى النفس بالضرب

توقع القانوني المحامي خالد فقيهي أن تتخذ بحق لصوص بقالة الدرب عقوبات مشددة بالنظر إلى أن الجريمة هي سرقة وسلب، وقد تصل العقوبة التعزيرية من سنة إلى ٤ سنوات مع الجلد.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الأمنية القبض على شابين سعوديين أظهرا في مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة سوبر ماركت لحظة محاولتهما الهروب بعد أن رفض أحدهما دفع قيمة المشتريات التي أخذها "عبارة عن دخان"، حيث تطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.

وتفصيلاً، قال فقيهي لـ"سبق " إن الحادثة اشتملت على جريمة احتيال، لأنه كما يظهر الجاني في الفيديو أنه كان يتظاهر بنية شراء السلعة وأخرج المال أمام البائع الذي أعطاه السلعة، وبعد ذلك أخذها وخرج من المحل، وفِي هذه الحالة ارتبطت الواقعة بجريمة السلب لارتباط حادثة السرقة بالاعتداء والضرب، حيث إن قيام الجاني بالاعتداء واستخدام العنف الفعلي أو التهديد باستعماله أثناء ارتكابه السرقة أو قبل أو بعد ارتكابها مباشرة مع أي شخص بقصد الحصول على الشيء المسروق أو الاحتفاظ به أو بغية صد من يقاوم في الحصول عليه يعتبر سلباً.

وأضاف فقيهي أن الحادثة اشتملت على واقعة دهس بالسيارة من شركاء الجاني الذين كانوا ينتظرونه بالخارج، وقيام السائق بالاصطدام بالعاملين بالمحل يوضح قصد الاعتداء ويؤكد على اشتراكهم في الجريمة، وهو مساعدة الجاني في الهروب كما هو واضح في الفيديو .

وتوقع فقيهي أن تتخذ بحق الجناة عقوبات مشددة بالنظر إلى أن الجريمة هي سرقة وسلب، لما اشتملت عليه الجريمة من اعتداء على المال بالسرقة وعلى النفس بالضرب. وقد تصل العقوبة التعزيرية من سنة إلى ٤ سنوات مع الجلد في الحق العام . مع احتفاظ المجني عليهم بالحق الخاص في المطالبة بالتعويض .

وكان قد أظهر الفيديو المتداول بأن الحادثة وقعت في محافظة الدرب شمال جازان بدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة المشتريات التي أخذها، وتطورت الحادثة إلى الاشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة وقامت بدهس أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار.

وبينت مصادر "سبق" أنه تم التنسيق مع شرطة الدرب من قبل شرطة عسير، واتضح أنه يوجد بلاغ رسمي وتم التوصل إليهم في حي النميص حتى تم القبض على قائد المركبة 27 عاماً وأقر أنه قام بدهس العامل، وفيما تم القبض على الآخر الذي قام بسرقة البكت الدخان والهرب، وتم التحفظ عليهم لإحالتهم لجهات الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قانوني لـ"سبق": لصوص بقالة الدرب قد يسجنون 4 سنوات مع الجلد
سبق

توقع القانوني المحامي خالد فقيهي أن تتخذ بحق لصوص بقالة الدرب عقوبات مشددة بالنظر إلى أن الجريمة هي سرقة وسلب، وقد تصل العقوبة التعزيرية من سنة إلى ٤ سنوات مع الجلد.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الأمنية القبض على شابين سعوديين أظهرا في مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة سوبر ماركت لحظة محاولتهما الهروب بعد أن رفض أحدهما دفع قيمة المشتريات التي أخذها "عبارة عن دخان"، حيث تطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.

وتفصيلاً، قال فقيهي لـ"سبق " إن الحادثة اشتملت على جريمة احتيال، لأنه كما يظهر الجاني في الفيديو أنه كان يتظاهر بنية شراء السلعة وأخرج المال أمام البائع الذي أعطاه السلعة، وبعد ذلك أخذها وخرج من المحل، وفِي هذه الحالة ارتبطت الواقعة بجريمة السلب لارتباط حادثة السرقة بالاعتداء والضرب، حيث إن قيام الجاني بالاعتداء واستخدام العنف الفعلي أو التهديد باستعماله أثناء ارتكابه السرقة أو قبل أو بعد ارتكابها مباشرة مع أي شخص بقصد الحصول على الشيء المسروق أو الاحتفاظ به أو بغية صد من يقاوم في الحصول عليه يعتبر سلباً.

وأضاف فقيهي أن الحادثة اشتملت على واقعة دهس بالسيارة من شركاء الجاني الذين كانوا ينتظرونه بالخارج، وقيام السائق بالاصطدام بالعاملين بالمحل يوضح قصد الاعتداء ويؤكد على اشتراكهم في الجريمة، وهو مساعدة الجاني في الهروب كما هو واضح في الفيديو .

وتوقع فقيهي أن تتخذ بحق الجناة عقوبات مشددة بالنظر إلى أن الجريمة هي سرقة وسلب، لما اشتملت عليه الجريمة من اعتداء على المال بالسرقة وعلى النفس بالضرب. وقد تصل العقوبة التعزيرية من سنة إلى ٤ سنوات مع الجلد في الحق العام . مع احتفاظ المجني عليهم بالحق الخاص في المطالبة بالتعويض .

وكان قد أظهر الفيديو المتداول بأن الحادثة وقعت في محافظة الدرب شمال جازان بدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة المشتريات التي أخذها، وتطورت الحادثة إلى الاشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة وقامت بدهس أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار.

وبينت مصادر "سبق" أنه تم التنسيق مع شرطة الدرب من قبل شرطة عسير، واتضح أنه يوجد بلاغ رسمي وتم التوصل إليهم في حي النميص حتى تم القبض على قائد المركبة 27 عاماً وأقر أنه قام بدهس العامل، وفيما تم القبض على الآخر الذي قام بسرقة البكت الدخان والهرب، وتم التحفظ عليهم لإحالتهم لجهات الاختصاص.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
12:30 AM

قانوني لـ"سبق": لصوص بقالة الدرب قد يسجنون 4 سنوات مع الجلد

قال: الجريمة اشتملت على اعتداء على المال بالسرقة وعلى النفس بالضرب

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فهد كاملي - جازان
24
9,719

توقع القانوني المحامي خالد فقيهي أن تتخذ بحق لصوص بقالة الدرب عقوبات مشددة بالنظر إلى أن الجريمة هي سرقة وسلب، وقد تصل العقوبة التعزيرية من سنة إلى ٤ سنوات مع الجلد.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الأمنية القبض على شابين سعوديين أظهرا في مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة سوبر ماركت لحظة محاولتهما الهروب بعد أن رفض أحدهما دفع قيمة المشتريات التي أخذها "عبارة عن دخان"، حيث تطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.

وتفصيلاً، قال فقيهي لـ"سبق " إن الحادثة اشتملت على جريمة احتيال، لأنه كما يظهر الجاني في الفيديو أنه كان يتظاهر بنية شراء السلعة وأخرج المال أمام البائع الذي أعطاه السلعة، وبعد ذلك أخذها وخرج من المحل، وفِي هذه الحالة ارتبطت الواقعة بجريمة السلب لارتباط حادثة السرقة بالاعتداء والضرب، حيث إن قيام الجاني بالاعتداء واستخدام العنف الفعلي أو التهديد باستعماله أثناء ارتكابه السرقة أو قبل أو بعد ارتكابها مباشرة مع أي شخص بقصد الحصول على الشيء المسروق أو الاحتفاظ به أو بغية صد من يقاوم في الحصول عليه يعتبر سلباً.

وأضاف فقيهي أن الحادثة اشتملت على واقعة دهس بالسيارة من شركاء الجاني الذين كانوا ينتظرونه بالخارج، وقيام السائق بالاصطدام بالعاملين بالمحل يوضح قصد الاعتداء ويؤكد على اشتراكهم في الجريمة، وهو مساعدة الجاني في الهروب كما هو واضح في الفيديو .

وتوقع فقيهي أن تتخذ بحق الجناة عقوبات مشددة بالنظر إلى أن الجريمة هي سرقة وسلب، لما اشتملت عليه الجريمة من اعتداء على المال بالسرقة وعلى النفس بالضرب. وقد تصل العقوبة التعزيرية من سنة إلى ٤ سنوات مع الجلد في الحق العام . مع احتفاظ المجني عليهم بالحق الخاص في المطالبة بالتعويض .

وكان قد أظهر الفيديو المتداول بأن الحادثة وقعت في محافظة الدرب شمال جازان بدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة المشتريات التي أخذها، وتطورت الحادثة إلى الاشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة وقامت بدهس أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار.

وبينت مصادر "سبق" أنه تم التنسيق مع شرطة الدرب من قبل شرطة عسير، واتضح أنه يوجد بلاغ رسمي وتم التوصل إليهم في حي النميص حتى تم القبض على قائد المركبة 27 عاماً وأقر أنه قام بدهس العامل، وفيما تم القبض على الآخر الذي قام بسرقة البكت الدخان والهرب، وتم التحفظ عليهم لإحالتهم لجهات الاختصاص.

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