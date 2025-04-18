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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

استحداث مستشفى ميداني بشمال جدة بسعة 500 سرير

"الشهري" مشرفاً و"بتول سليمان" مديراً طبياً

وجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، باستحداث مستشفى ميداني بمركز الحارثي للمعارض بطريق المدينة المنورة بشمال المحافظة، بسعة 500 سرير، وتكليف علي عبدالله الشهري بالإشراف على المستشفى الميداني، وتكليف الدكتورة بتول محمد سليمان أحمد بأعمال المدير الطبي الميداني، وتكليف أمين محمد حمزة المدني بالقيام بأعمال مدير التمريض بالمستشفى الميداني.

جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استحداث مستشفى ميداني بشمال جدة بسعة 500 سرير
سبق

وجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، باستحداث مستشفى ميداني بمركز الحارثي للمعارض بطريق المدينة المنورة بشمال المحافظة، بسعة 500 سرير، وتكليف علي عبدالله الشهري بالإشراف على المستشفى الميداني، وتكليف الدكتورة بتول محمد سليمان أحمد بأعمال المدير الطبي الميداني، وتكليف أمين محمد حمزة المدني بالقيام بأعمال مدير التمريض بالمستشفى الميداني.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:32 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:30 PM

استحداث مستشفى ميداني بشمال جدة بسعة 500 سرير

"الشهري" مشرفاً و"بتول سليمان" مديراً طبياً

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
11,876

وجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، باستحداث مستشفى ميداني بمركز الحارثي للمعارض بطريق المدينة المنورة بشمال المحافظة، بسعة 500 سرير، وتكليف علي عبدالله الشهري بالإشراف على المستشفى الميداني، وتكليف الدكتورة بتول محمد سليمان أحمد بأعمال المدير الطبي الميداني، وتكليف أمين محمد حمزة المدني بالقيام بأعمال مدير التمريض بالمستشفى الميداني.

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