وسط ملاحقة الفيحاء والجبلين.. الحزم يحافظ على الصدارة

في ختام الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان

واصل الحزم تمسكه بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

واختُتمت اليوم الجولة الـ11 بـ 5 لقاءات؛ إذ تغلب فريق الكوكب على فريق أحد بنتيجة 1-0؛ ليصبح بالمركز التاسع بـ14 نقطة، فيما تجمد رصيد أحد عند 11 نقطة بالمركز الـ15.

وفاز الفيحاء على مضيفه عرعر بنتيجة 4-1؛ ليصبح ثانيًا بـ 26 نقطة، وبقي عرعر على رصيده السابق بـ 5 نقاط بالمركز الـ19.

وحقق الطائي فوزًا على ضيفه جدة بهدف دون رد رافعًا رصيده لـ 14 نقطة بالمركز العاشر، وتجمد رصيد جدة عند 12 نقطة بالمركز الثالث عشر.

وانتصر نجران على البكيرية بهدفين مقابل لا شيء؛ وبذلك يرفع رصيده النقطي لـ 15 نقطة بالمركز الثامن، فيما تجمد رصيد البكيرية عند النقطة الـ7 بالمركز الثامن عشر.

وفي آخر مباريات الجولة تغلب الجبلين على مضيفه العدالة بهدف دون رد؛ ليرتفع رصيد الجبلين لـ 26 نقطة بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة الـ22 بالمركز الرابع.

يُذكر أن لقاءات الجولة بدأت أمس بلقاء الجيل صاحب المركز الـ14 بـ 12 نقطة مع الثقبة صاحب المركز الـ12 بـ 12 نقطة، وانتهى بتغلب الثقبة بهدفين دون رد.

وكسب الشعلة فريق الدرعية بهدف مقابل لا شيء؛ ليصبح بالمركز الـ16 بـ 10 نقاط، وتجمد رصيد الدرعية عند النقطة الـ18 بالمركز السادس.

وتغلب الحزم صاحب المركز الأول بـ 30 نقطة على ضيفه النجوم الأخير بـ 5 نقاط بنتيجة 3-1.

فيما تعادل الساحل والخليج دون أهداف. ويحتل الساحل المركز الـ11 بـ 13 نقطة، بينما يحتل الخليج المركز السابع بـ 16 نقطة.

وفي اللقاء الخامس من الجولة خسر هجر من النهضة بهدف دون رد؛ ليرتفع رصيد النهضة لـ 9 نقاط بالمركز الـ17، فيما تجمد رصيد هجر عند النقطة الـ20 بالمركز الخامس.