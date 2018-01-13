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رئيسة "النواب الأمريكي": الأدلة المتوفرة كافية لعزل "ترامب"

شددت على أنه لن تكون هناك مساومات

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي، اليوم (الأحد) أن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصّلت إلى أدلة تكفي لعزله في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

وبينت "بيلوسي" أن التأخر في إحالة مادتي الاتّهام إلى مجلس الشيوخ حقّق نتائج مهمّة، فقد أدرك الشعب ضرورة مثول الشهود.

واعتبرت أن "الكرة باتت الآن في ملعب مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فإما يستدعون الشهود وإما يدفعون ثمن عدم القيام به.

وشددت رئيسة مجلس النواب على أنه لن تكون هناك مساومات.

ولم تستبعد أن يستدعي مجلس النواب المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون في حال لم يستدعه مجلس الشيوخ.

وتلتقي بيلوسي بعد غد (الثلاثاء) نواب الحزب الديموقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل "ترامب" على مجلس الشيوخ.


ويُتوقع أن تجرى المحاكمة سريعاً في مجلس الشيوخ حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة "ترامب" من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيسة "النواب الأمريكي": الأدلة المتوفرة كافية لعزل "ترامب"
سبق

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي، اليوم (الأحد) أن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصّلت إلى أدلة تكفي لعزله في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

وبينت "بيلوسي" أن التأخر في إحالة مادتي الاتّهام إلى مجلس الشيوخ حقّق نتائج مهمّة، فقد أدرك الشعب ضرورة مثول الشهود.

واعتبرت أن "الكرة باتت الآن في ملعب مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فإما يستدعون الشهود وإما يدفعون ثمن عدم القيام به.

وشددت رئيسة مجلس النواب على أنه لن تكون هناك مساومات.

ولم تستبعد أن يستدعي مجلس النواب المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون في حال لم يستدعه مجلس الشيوخ.

وتلتقي بيلوسي بعد غد (الثلاثاء) نواب الحزب الديموقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل "ترامب" على مجلس الشيوخ.


ويُتوقع أن تجرى المحاكمة سريعاً في مجلس الشيوخ حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة "ترامب" من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
10:33 PM

رئيسة "النواب الأمريكي": الأدلة المتوفرة كافية لعزل "ترامب"

شددت على أنه لن تكون هناك مساومات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
19
12,259

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي، اليوم (الأحد) أن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصّلت إلى أدلة تكفي لعزله في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

وبينت "بيلوسي" أن التأخر في إحالة مادتي الاتّهام إلى مجلس الشيوخ حقّق نتائج مهمّة، فقد أدرك الشعب ضرورة مثول الشهود.

واعتبرت أن "الكرة باتت الآن في ملعب مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فإما يستدعون الشهود وإما يدفعون ثمن عدم القيام به.

وشددت رئيسة مجلس النواب على أنه لن تكون هناك مساومات.

ولم تستبعد أن يستدعي مجلس النواب المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون في حال لم يستدعه مجلس الشيوخ.

وتلتقي بيلوسي بعد غد (الثلاثاء) نواب الحزب الديموقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل "ترامب" على مجلس الشيوخ.


ويُتوقع أن تجرى المحاكمة سريعاً في مجلس الشيوخ حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة "ترامب" من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

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