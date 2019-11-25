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ولي العهد يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

استعرضا أوجه التعاون بين البلدَيْن الصديقَيْن

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليَّيْن.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.

كما حضره من الجانب الأمريكي السفير لدى السعودية جون أبي زيد، والملحق العسكري لدى السعودية اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية
سبق

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليَّيْن.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.

كما حضره من الجانب الأمريكي السفير لدى السعودية جون أبي زيد، والملحق العسكري لدى السعودية اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
10:43 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
05:00 PM

ولي العهد يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

استعرضا أوجه التعاون بين البلدَيْن الصديقَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليَّيْن.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.

كما حضره من الجانب الأمريكي السفير لدى السعودية جون أبي زيد، والملحق العسكري لدى السعودية اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين.

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