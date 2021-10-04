أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن عدد الشركات بلغ أكثر 2300 شركة، مما وفّر 100 ألف وظيفة. وقال، رئيس هيئة الترفيه في #موسم_الرياض، سيقام أكثر من 10 معارض عالمية، جاء ذلك خلال حديثه في #مؤتمر_التواصل_الحكومي الذي بدأ قبل قليل في الرياض.

"تركي آل الشيخ": 2300 شركة شاركت في فعاليات "هيئة الترفيه" وفّرت 100 ألف وظيفة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-04 أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن عدد الشركات بلغ أكثر 2300 شركة، مما وفّر 100 ألف وظيفة.

وقال، رئيس هيئة الترفيه في #موسم_الرياض، سيقام أكثر من 10 معارض عالمية، جاء ذلك خلال حديثه في #مؤتمر_التواصل_الحكومي الذي بدأ قبل قليل في الرياض.



04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 04:39 PM

"تركي آل الشيخ": 2300 شركة شاركت في فعاليات "هيئة الترفيه" وفّرت 100 ألف وظيفة أكثر من 10 معارض عالمية في موسم الرياض





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أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن عدد الشركات بلغ أكثر 2300 شركة، مما وفّر 100 ألف وظيفة.

وقال، رئيس هيئة الترفيه في #موسم_الرياض، سيقام أكثر من 10 معارض عالمية، جاء ذلك خلال حديثه في #مؤتمر_التواصل_الحكومي الذي بدأ قبل قليل في الرياض.

