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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

"العثيمين" يجدد إدانته بكافة أشكال الإرهاب ومظاهره

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم، في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أودى بأرواح عدد كبير من القتلى والجرحى من الأبرياء.
وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية الجديدة في الصومال، متوجهًا بصادق تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبها، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وجدّد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في التصدي له ومكافحته.

منظمة التعاون الإسلامي الصومال مقديشو تفجير إرهابي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم، في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أودى بأرواح عدد كبير من القتلى والجرحى من الأبرياء.
وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية الجديدة في الصومال، متوجهًا بصادق تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبها، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وجدّد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في التصدي له ومكافحته.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
06:11 PM

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

"العثيمين" يجدد إدانته بكافة أشكال الإرهاب ومظاهره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم، في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أودى بأرواح عدد كبير من القتلى والجرحى من الأبرياء.
وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية الجديدة في الصومال، متوجهًا بصادق تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبها، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وجدّد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في التصدي له ومكافحته.

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