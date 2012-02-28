"الحميدان" عرّاب التطوير الجامعي.. نجاحات الـ15 عامًا قادته لتولي دفة جامعة جدة

أستاذ الرياضيات النجيب.. تدرج إداريًّا حتى نال ثقة الملك

لم يكن مستغربًا: الثقة الملكية وتعيين الدكتور عدنان الحميدان مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة، بعد خبرات إدارية امتدت قرابة 15 عامًا قضاها متنقلًا بين جامعتي المؤسس وجدة.

الحميدان الذي يغوص في بحر الأربعين من عمره، وهو ما يعده الكثيرون شاباً مقارنة بمتوسط أعمار مديري الجامعات السعودية، يحمل في داخله روحًا متقدة، وقدرة لافتة على إدارة العمل بكثير من الحب والتحفيز.

التغيير للأفضل

في بداياته، وبعد سنوات من غربة الابتعاث، عاد عام 2002م إلى المملكة متأبطًا شهادةَ الدكتوراه في الرياضيات من جامعة كارديف البريطانية، وكانت عيناه حينها تشعان بالرغبة الصادقة في إحداث التغيير داخل أروقة جامعته التي ابتعثته للدراسة، فقضى أول عامين في العمل الأكاديمي، قبل أن تتنبه جامعة المؤسس إلى هذه الكفاءة الإدارية والطاقة المتدفقة والمنحازة للتغيير، فصدر القرار بتعيينه مديرًا لوحدة الشؤون الأكاديمية والمتابعة في عمادة الدراسات العليا، فلم يفوت الشاب الطموح الفرصة، وانطلق في عمل متواصل لتطوير إدارته حتى صدر قراره وكيلاً لعمادة الدراسات العليا للشؤون الأكاديمية والمتابعة.

7 أعوام من التطور

لم تتوقف همة الحميدان عند ذلك؛ فاستمر في توليد الأفكار والبحث عن كل الطرق المؤدية للنجاح، ولم ينتظر طويلاً قبل أن ينال ثقة قادة مؤسسته الأكاديمية العريقة باختياره عميداً للدراسات العليا مطلع عام 2009م.

7 سنوات قضاها في تلك المهمة العسيرة، كان خلالها يقضي نهاره في اجتماعات لا تنتهي لتطوير برامج الدراسات العليا في الجامعة العتيقة، لم يكن يرضى بالقليل، كان سقف طموحاته التطويرية يعانق السماء، لذلك كرّس كل طاقته لتطوير إدارته، حتى عندما ينتهي يومه العملي المضني، ويغادر بحثًا عن الراحة والهدوء والاسترخاء، كان يبدد ما بقي لديه من طاقة في مكتبه الصغير داخل منزله؛ حيث يمكث ساعات للتواصل الإلكتروني مع الآلاف من رواد تويتر ممن يسألون ويستفسرون، وتتقافز الأسئلة أمامهم بحثًا عن إجابة شافية يجدونها دون شك عند عميد الدراسات العليا الذي كان حينها أحد أكثر مسؤولي الجامعة نشاطًا على منتدى الطلاب الإلكتروني، وعبر حسابه على الموقع الشهير تويتر.

الجامعة الوليدة

ومع ولادة جامعة جدة قبل عامين، وتوجه وزارة التعليم لضخ الكفاءات الشابة والنشطة للانطلاق بها إلى رحاب التفوق العلمي، وقع الاختيار عليه ليتولى ملف الدراسات العليا في الجامعة الوليدة وليكرر تجربته الثرية في جامعة المؤسس مع شقيقتها الصغرى جامعة جدة، والتي تزينت مع استقطاب تلك الكفاءات المتنوعة والراغبة في اختصار العديد من الخطوات للحاق بركب الجامعات السعودية التي تجاوزت أعمارها النصف قرن.

استراتيجية الاستقطاب

فترة قصيرة قضاها الحميدان عميدًا للدراسات العليا قبل أن يقرر مدير الجامعة حينها اختياره وكيلًا للجامعة، فكانت التجربة مختلفة والتحدي أقوى، والرغبة واضحة للتحليق بالجامعة في سماء التفرد، كان مميزًا أن الجامعة تحولت من استراتيجية قبول الطلاب إلى استقطابهم، وهو ما كان مختلفًا ومبهراً عن باقي قريناتها من الجامعات السعودية.

دراسات عليا نوعية

على مستوى الدراسات العليا اتجهت الجامعة إلى البرامج المهنية التطبيقية النوعية لمرحلة الماجستير .. سعيًا لتلبية احتياجات سوق العمل لبعض من يحصلون على تأهيل عالٍ في تخصصات ومهارات متقدمة لا تقدمها جهات أخرى.

المهمة الصعبة

عام كامل من العمل والجهد المتواصل قبل أن يصدر أمر ملكي بتعيين مدير الجامعة عبدالفتاح مشاط نائبًا لوزير الحج، وهو ما استدعى تكليف الحميدان بمهمة إدارة الجامعة فكان الرجل المناسب في المكان المناسب.

فترة ليست بالطويلة قضاها المدير المكلف لمواصلة البناء والعطاء لجامعته الصغيرة عمراً والكبيرة طموحًا، وكانت الفرحة غامرة عندما صدر تقييم منظمة QS الدولية للعام 2018م، وتم تصنيف جامعة جدة ‏من بين أفضل 100 جامعة عربية؛ ما يعني أن تلك الجهود لم تذهب هباءً منثورًا.

عاشق التقنية

الحميدان عاشق التقنية الحديثة وأحد المسؤولين الحكوميين القلة الناشطين عبر تويتر، ورغم ضخامة المهمة وضيق الوقت إلا أنه استمر في تواصله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقل أن يمر يوم دون أن يدوّن تغريدة تحفيزية لطلاب الجامعة المبدعين، أو عبارات من الثناء والتقدير لزملائه المنسوبين؛ ما ساهم في خلق روح العمل الجماعي داخل أروقة الجامعة، ومواصلة العمل من كافة مكونات الجامعة كأسرة واحدة، وظهر نتاج ذلك النوع من الإدارة، عندما تبادل منسوبو الجامعة التهاني البارحة مع صدور أمر خادم الحرمين بتعيين الحميدان مديرًا للجامعة بالمرتبة الممتازة؛ ما يعني استمرار تدفق الإبداع في أروقة هذا الصرح التعليمي الشامخ.

