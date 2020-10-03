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يحدث الآن.. أول فوج من المعتمرين يستعد لأداء العمرة

نشرت وزارة الحج والعمرة قبل قليل صورًا لعدد من المعتمرين الذين يمثلون الدفعة الأولى استعدادًا لأداء مناسك العمرة بعد تعليقها في شهر رجب من العام الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وأظهرت الصور الفوج الأول من المعتمرين وهم يطابقون تصريح العمرة على تطبيق "اعتمرنا" استعدادًا للدخول إلى الحرم المكي مع بداية العمرة بعد قليل.

وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يحدث الآن.. أول فوج من المعتمرين يستعد لأداء العمرة
سبق

نشرت وزارة الحج والعمرة قبل قليل صورًا لعدد من المعتمرين الذين يمثلون الدفعة الأولى استعدادًا لأداء مناسك العمرة بعد تعليقها في شهر رجب من العام الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وأظهرت الصور الفوج الأول من المعتمرين وهم يطابقون تصريح العمرة على تطبيق "اعتمرنا" استعدادًا للدخول إلى الحرم المكي مع بداية العمرة بعد قليل.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
11:42 PM

يحدث الآن.. أول فوج من المعتمرين يستعد لأداء العمرة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
1
13,571

نشرت وزارة الحج والعمرة قبل قليل صورًا لعدد من المعتمرين الذين يمثلون الدفعة الأولى استعدادًا لأداء مناسك العمرة بعد تعليقها في شهر رجب من العام الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وأظهرت الصور الفوج الأول من المعتمرين وهم يطابقون تصريح العمرة على تطبيق "اعتمرنا" استعدادًا للدخول إلى الحرم المكي مع بداية العمرة بعد قليل.

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