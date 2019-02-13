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"الحياة الفطرية" تلغي المسابقة الوظيفية التي طرحتها العام الماضي

أكّدت أنها ستعلن مرة أخرى متى ما توفرت شواغر لديها

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن إلغاء المسابقة الوظيفية لوظائف المراتب الرسمية، التي طرحتها خلال الفترة من 27/ 10/ 1440هـ إلى 1/ 11/ 1440هـ.

وأوضحت "الهيئة" أنها ستعلن في وقت لاحق عن مسابقة وظيفية أخرى عند توفر وظائف شاغرة لديها.

الحياة الفطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحياة الفطرية" تلغي المسابقة الوظيفية التي طرحتها العام الماضي
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن إلغاء المسابقة الوظيفية لوظائف المراتب الرسمية، التي طرحتها خلال الفترة من 27/ 10/ 1440هـ إلى 1/ 11/ 1440هـ.

وأوضحت "الهيئة" أنها ستعلن في وقت لاحق عن مسابقة وظيفية أخرى عند توفر وظائف شاغرة لديها.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
05:38 PM

"الحياة الفطرية" تلغي المسابقة الوظيفية التي طرحتها العام الماضي

أكّدت أنها ستعلن مرة أخرى متى ما توفرت شواغر لديها

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فهد الغبيوي - الرياض
1
2,296

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن إلغاء المسابقة الوظيفية لوظائف المراتب الرسمية، التي طرحتها خلال الفترة من 27/ 10/ 1440هـ إلى 1/ 11/ 1440هـ.

وأوضحت "الهيئة" أنها ستعلن في وقت لاحق عن مسابقة وظيفية أخرى عند توفر وظائف شاغرة لديها.

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