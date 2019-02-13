أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن إلغاء المسابقة الوظيفية لوظائف المراتب الرسمية، التي طرحتها خلال الفترة من 27/ 10/ 1440هـ إلى 1/ 11/ 1440هـ. وأوضحت "الهيئة" أنها ستعلن في وقت لاحق عن مسابقة وظيفية أخرى عند توفر وظائف شاغرة لديها.

"الحياة الفطرية" تلغي المسابقة الوظيفية التي طرحتها العام الماضي فهد الغبيوي سبق 2020-02-13 أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن إلغاء المسابقة الوظيفية لوظائف المراتب الرسمية، التي طرحتها خلال الفترة من 27/ 10/ 1440هـ إلى 1/ 11/ 1440هـ.



وأوضحت "الهيئة" أنها ستعلن في وقت لاحق عن مسابقة وظيفية أخرى عند توفر وظائف شاغرة لديها.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 05:38 PM

"الحياة الفطرية" تلغي المسابقة الوظيفية التي طرحتها العام الماضي أكّدت أنها ستعلن مرة أخرى متى ما توفرت شواغر لديها





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أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن إلغاء المسابقة الوظيفية لوظائف المراتب الرسمية، التي طرحتها خلال الفترة من 27/ 10/ 1440هـ إلى 1/ 11/ 1440هـ.



وأوضحت "الهيئة" أنها ستعلن في وقت لاحق عن مسابقة وظيفية أخرى عند توفر وظائف شاغرة لديها.