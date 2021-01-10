أدبي الأحساء ينظم أمسية شعرية في مدينة جواثا السياحية

الاثنين 27 جمادى الأولى.. ضمن فعاليات "زهور 2"

ينظم نادي الأحساء الأدبي في مدينة جواثا السياحية، أمسية شعرية، مساء الاثنين، 27 جمادى الأولى الجاري، السابعة والربع مساءً، بدعوة من القائمين على كرنفال الزهور بالأحساء "زهور2".

ويشارك في الأمسية الشعراء "عبدالله الخضير، ويونس البدر، وعبدالله الملا"، وتدير الأمسية الشاعرة تهاني المبيريك، وبتنسيق محمد بن عبدالله آل ظيف.

وقدم رئيس النادي، الدكتور ظافر الشهري، شكره وتقديره للزملاء والزميلات القائمين على كرنفال الزهور بالأحساء "زهور ٢"، على دعوتهم لنادي الأحساء الأدبي، ليشاركهم بهذه الأمسية، انطلاقًا من التكامل بين مناشطنا الثقافية والفنية والمجتمعية، خصوصًا أنها تأتي في وقت إجازة ما بين الفصلين لقطاعات التعليم.

كما شكر الشعراء لاستجابتهم ومشاركتهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية بشكل كامل.