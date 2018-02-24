تحت عنوان "إثراء الحد الجنوبي".. "ألهم" تختتم ثاني محطاتها في أبها بتجارب ملهمة

بهدف دعم وتوعية 20 ألف شاب بنجران وعسير وجازان للتحول لمجتمع المعرفة

نظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) فعالية "ألهم"، في محطتها الثانية بمسرح المفتاحة في مدينة أبها، بعنوان "إثراء الحدّ الجنوبي".

وتهدف المبادرة إلى إثراء 20 ألف شاب وشابة في كل من نجران وعسير وجازان، ودعم جهود المملكة للتحول إلى مجتمع المعرفة من خلال إذكاء الشغف بالمعرفة والابتكار، وتعزيز التواصل الحضاري والثقافي مع العالم.

وصاحب الفعالية معرض "إثراء لاب"، والذي يعمل على إثراء وإلهام الزوار من خلال تجارب علمية تفاعلية في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتقنية، حيث شارك الحضور بالتجارب في مختلف المجالات العلمية.

وتضمنت الفعالية، التي حضرها أكثر من ٢٠٠٠ زائر من مختلف الفئات العمرية، 6 متحدثين ملهمين، وهم: محمد الملحم مغامر سعودي يمهّد للسفر إلى الفضاء بالتعاون مع أحد أشهر وكالات الفضاء، ومحمد اليوسي مؤسس مبادرة "ملهمتي"، وعيسى نهاري أديب وراوي قصص، وعبدالمجيد الكناني مقدم برنامج "لقيمات" على "يوتيوب"، ومنتج عرض "حبل غسيل" المسرحي الارتجالي، وعبدالرحمن أبومالح مقدم بودكاست "فنجان" ومؤسس شبكة "ثمانية" لإثراء المحتوى العربي، والشاب هيثم مقدم برنامج يوتيوبي "تجارب هيثم"، والشاعر حسن القرني الذي ألقى نصّاً شعريّاً للجمهور عن لحظات الشجاعة.

وألقى مسؤول البرامج في مركز "إثراء" عبدالله الراشد، كلمةً عما وراء فعالية "ألهم"، قال فيها: "قد يظهر هنا ألهم بصورته البهية، بمسرح مكتمل الحضور، ضمن حشد كبير وغني، وقصص اختير أن يسلّط الضوء على أفضل ما فيها.. لكن حقيقة "ألهم" هي تلك الساعات الطويلة، والليالي الطوال في الكواليس التي قضاها متفانون كانوا خلف الحدث".

وعن هدف الفعالية أضاف "الراشد": "نسعى هنا في ألهم أن نكون الحلقة التي بين منطقة الراحة ومنطقة الانزعاج، تلك المساحة التي تُدعى الإلهام، والتي نسقط فيها ثم نقف، والتي ينساب فيها التردد إلينا ونصر على المثابرة، ونبني من خلالها العلاقات مع أصدقاء أوفياء أمثالكم".

واشتملت فقرات الفعالية، التي شارك فيها ٨٠ متطوعاً ومتطوعة، على مجموعة من الأفلام القصيرة، وهي فيلم "الشجاعة في عسير" الذي يستضيف عدداً من كبار السن؛ للحديث عن قصص شجاعة أثّرت بمسيرة حياتهم، وفيلم "اقتباسات" الذي يعرض أهم الكلمات التي قيلت عن الشجاعة، وكان على رأسها كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- عن الشباب، بالإضافة إلى فيلم يعرض جماليات منطقة عسير بأسلوب بصري.

جدير بالذكر أن "ألهم" سيحزم حقائبه متوجهاً إلى ثالث محطاته بمنطقة جازان في الشهر القادم، والذي يُعتبر إحدى فعاليات "مبادرة إثراء الحدّ الجنوبي"، وهي مبادرة من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) تحت مظلة "أرامكو السعودية"، وأعلن عنها في وقت سابق وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، خلال تدشين المركز من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في عام 2016م.