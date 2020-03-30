المكسيك: 145 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الأحد، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993، بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.
قالت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الأحد، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993، بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.فيروس كورونا الجديد المكسيك
قالت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الأحد، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993، بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.
قالت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الأحد، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993، بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.