النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المكسيك: 145 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات وصل 993 والوفيات 20 حالة

قالت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الأحد، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993، بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.

فيروس كورونا الجديد المكسيك

الرئيسية/ محطات

اعلان
المكسيك: 145 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا
سبق

قالت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الأحد، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993، بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:45 AM

المكسيك: 145 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات وصل 993 والوفيات 20 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
512

قالت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الأحد، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993، بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,729
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,526
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,312
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,752

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة