عبدالملك سرور: أطلقت بورش الإصدار الرابع من "تايكان"، أول سيدان رياضية تعمل بالكهرباء بالكامل، إلى جانب مجموعتها المكونة من تايكان توربو إس، وتايكان توربو، وتايكان 4 إس. ويتميز الطراز الجديد بأنه مزود بنظام الدفع الخلفي وحجمين للبطارية. توفر البطارية الأساسية قدرة تصل إلى 408 حصين (300 كيلوواط) في وضع تعزيز الأداء مع نظام "التحكم بالانطلاق"، بينما مع البطارية الاختيارية تزداد القوة لتصل إلى 476 حصانًا (350 كيلو واط). وتم تجهيز بطارية Performance ذات طبقة واحدة بسعة إجمالية تبلغ 79.2 كيلو واط في الساعة كبطارية أساسية، كما تتوفر بطارية Performance Plus الاختيارية ذات الطابقين بسعة إجمالية تبلغ 93.4 كيلو وات في الساعة. ووفقاً لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً (WLTP)، يصل المدى الذي تقطعه السيارة مع البطارية الأساسية إلى 431 أو 484 كيلومترًا للبطارية الاختيارية، حيث تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ ساعة في 5.4 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 230 كم/ ساعة مع كلا البطاريتين. بينما تصل السعة القصوى للشحن إلى 225 كيلو واط مع البطارية الأساسية وتصل إلى 270 كيلو واط مع البطارية الاختيارية، يمكن شحن كلتا البطاريتين من 5% إلى 80% من حالة الشحن في 22.5 دقيقة فقط في ظل الظروف المثالية. ومن ناحية التصميم فتبدو السيارة الرياضية الكهربائية من الأمام منخفضة وعريضة مع أجنحة واضحة التحديد، ويتميز تصميمها الجانبي بالسقف الرياضي. وتشمل التجهيزات على عجلات "تايكان إيرو" المحسّنة ديناميكيًا مقاس 19 إنش، ويأتي المصد الأمامي والعتبات الجانبية والمشتت الخلفي باللون الأسود، كما في Taycan 4S، السيارة بمصابيح أمامية بتقنية LED كتجهيز أساسي. ومن الداخل تظهر شاشة عرض مركزية للترفيه مقاس 10.9 بوصة وشاشة اختيارية للراكب الأمامي، وتأتي المقاعد الأمامية قابلة للتعديل كهربائياً بثمانية وضعيات. تحتوي السيارة على صندوقين للأمتعة: 84 لترًا في الأمام و407 لترات في الخلف. وتعتبر السيارة أيضًا أول طراز متوفر بتصميم داخلي خالٍ تمامًا من الجلد. وتصنع من مواد مبتكرة معاد تدويرها، ما يبرز مفهوم الاستدامة للسيارة الرياضية الكهربائية.

شاهد.. بورش تطلق الإصدار الرابع من "تايكان".. هذه مواصفاتها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-21 عبدالملك سرور: أطلقت بورش الإصدار الرابع من "تايكان"، أول سيدان رياضية تعمل بالكهرباء بالكامل، إلى جانب مجموعتها المكونة من تايكان توربو إس، وتايكان توربو، وتايكان 4 إس.



ويتميز الطراز الجديد بأنه مزود بنظام الدفع الخلفي وحجمين للبطارية. توفر البطارية الأساسية قدرة تصل إلى 408 حصين (300 كيلوواط) في وضع تعزيز الأداء مع نظام "التحكم بالانطلاق"، بينما مع البطارية الاختيارية تزداد القوة لتصل إلى 476 حصانًا (350 كيلو واط).



وتم تجهيز بطارية Performance ذات طبقة واحدة بسعة إجمالية تبلغ 79.2 كيلو واط في الساعة كبطارية أساسية، كما تتوفر بطارية Performance Plus الاختيارية ذات الطابقين بسعة إجمالية تبلغ 93.4 كيلو وات في الساعة.



ووفقاً لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً (WLTP)، يصل المدى الذي تقطعه السيارة مع البطارية الأساسية إلى 431 أو 484 كيلومترًا للبطارية الاختيارية، حيث تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ ساعة في 5.4 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 230 كم/ ساعة مع كلا البطاريتين.



بينما تصل السعة القصوى للشحن إلى 225 كيلو واط مع البطارية الأساسية وتصل إلى 270 كيلو واط مع البطارية الاختيارية، يمكن شحن كلتا البطاريتين من 5% إلى 80% من حالة الشحن في 22.5 دقيقة فقط في ظل الظروف المثالية.



ومن ناحية التصميم فتبدو السيارة الرياضية الكهربائية من الأمام منخفضة وعريضة مع أجنحة واضحة التحديد، ويتميز تصميمها الجانبي بالسقف الرياضي.



وتشمل التجهيزات على عجلات "تايكان إيرو" المحسّنة ديناميكيًا مقاس 19 إنش، ويأتي المصد الأمامي والعتبات الجانبية والمشتت الخلفي باللون الأسود، كما في Taycan 4S، السيارة بمصابيح أمامية بتقنية LED كتجهيز أساسي.



ومن الداخل تظهر شاشة عرض مركزية للترفيه مقاس 10.9 بوصة وشاشة اختيارية للراكب الأمامي، وتأتي المقاعد الأمامية قابلة للتعديل كهربائياً بثمانية وضعيات. تحتوي السيارة على صندوقين للأمتعة: 84 لترًا في الأمام و407 لترات في الخلف. وتعتبر السيارة أيضًا أول طراز متوفر بتصميم داخلي خالٍ تمامًا من الجلد. وتصنع من مواد مبتكرة معاد تدويرها، ما يبرز مفهوم الاستدامة للسيارة الرياضية الكهربائية.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 05:38 PM

شاهد.. بورش تطلق الإصدار الرابع من "تايكان".. هذه مواصفاتها أول سيدان رياضية تعمل بالكهرباء بالكامل





A A A





0 مشاركة

عبدالملك سرور: أطلقت بورش الإصدار الرابع من "تايكان"، أول سيدان رياضية تعمل بالكهرباء بالكامل، إلى جانب مجموعتها المكونة من تايكان توربو إس، وتايكان توربو، وتايكان 4 إس.



ويتميز الطراز الجديد بأنه مزود بنظام الدفع الخلفي وحجمين للبطارية. توفر البطارية الأساسية قدرة تصل إلى 408 حصين (300 كيلوواط) في وضع تعزيز الأداء مع نظام "التحكم بالانطلاق"، بينما مع البطارية الاختيارية تزداد القوة لتصل إلى 476 حصانًا (350 كيلو واط).



وتم تجهيز بطارية Performance ذات طبقة واحدة بسعة إجمالية تبلغ 79.2 كيلو واط في الساعة كبطارية أساسية، كما تتوفر بطارية Performance Plus الاختيارية ذات الطابقين بسعة إجمالية تبلغ 93.4 كيلو وات في الساعة.



ووفقاً لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً (WLTP)، يصل المدى الذي تقطعه السيارة مع البطارية الأساسية إلى 431 أو 484 كيلومترًا للبطارية الاختيارية، حيث تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ ساعة في 5.4 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 230 كم/ ساعة مع كلا البطاريتين.



بينما تصل السعة القصوى للشحن إلى 225 كيلو واط مع البطارية الأساسية وتصل إلى 270 كيلو واط مع البطارية الاختيارية، يمكن شحن كلتا البطاريتين من 5% إلى 80% من حالة الشحن في 22.5 دقيقة فقط في ظل الظروف المثالية.



ومن ناحية التصميم فتبدو السيارة الرياضية الكهربائية من الأمام منخفضة وعريضة مع أجنحة واضحة التحديد، ويتميز تصميمها الجانبي بالسقف الرياضي.



وتشمل التجهيزات على عجلات "تايكان إيرو" المحسّنة ديناميكيًا مقاس 19 إنش، ويأتي المصد الأمامي والعتبات الجانبية والمشتت الخلفي باللون الأسود، كما في Taycan 4S، السيارة بمصابيح أمامية بتقنية LED كتجهيز أساسي.



ومن الداخل تظهر شاشة عرض مركزية للترفيه مقاس 10.9 بوصة وشاشة اختيارية للراكب الأمامي، وتأتي المقاعد الأمامية قابلة للتعديل كهربائياً بثمانية وضعيات. تحتوي السيارة على صندوقين للأمتعة: 84 لترًا في الأمام و407 لترات في الخلف. وتعتبر السيارة أيضًا أول طراز متوفر بتصميم داخلي خالٍ تمامًا من الجلد. وتصنع من مواد مبتكرة معاد تدويرها، ما يبرز مفهوم الاستدامة للسيارة الرياضية الكهربائية.