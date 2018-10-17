فوز ليبيا وموريتانيا والسودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

يضم 47 دولة تنتخب بالتناوب

حصلت كل من ليبيا وموريتانيا والسودان وفنزويلا، اليوم (الخميس)؛ على العضوية في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة الممتدة بين 2020 و2022، بحسب ما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأوضحت "تاس" أن نتائج التصويت على توزيع 14 مقعدًا في المجلس، أظهرت فوز ليبيا وموريتانيا والسودان بعضوية المجلس.

وتنافست على المقاعد الـ 14 الشاغرة في المجلس 17 دولة من 5 مناطق جغرافية هذا العام.

ويضم مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة 47 عضوًا، وتحصل الدول على العضوية فيه بالتناوب طبقًا لنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.