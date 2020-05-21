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"سلطان بن سلمان" يقدِّم تعازيه لأسرة رجل الأعمال صالح كامل

نوّه بالدعم السخي الذي كان يقدمه الفقيد للأعمال الخيرية بالسعودية

قدَّم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد رجل الأعمال صالح بن عبدالله كامل، الذي وافته المنية مساء الاثنين الماضي.

وتفصيلاً، ثمَّن الأمير سلطان بن سلمان الدور الذي بذله الفقيد في خدمة العمل الخيري في السعودية، مبينًا أن الشيخ صالح كامل –رحمه الله- لم يتوانَ يومًا في تقديم الدعم للأعمال الخيرية؛ إذ كان صاحب مبادرات كثيرة، وكان مبادرًا وداعمًا للمشاريع الخيرية التي كان يدعوه شخصيًّا للمساهمة فيها، وهي شهادة حق. سائلاً العلي القدير أن يجعلها في موازين حسناته.

يُذكر أن رجل الأعمال صالح كامل –رحمه الله- أسهم في العديد من المبادرات الخيرية لصالح مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة؛ إذ قدَّم الكثير من الدعم لمراكز الجمعية، وعمل على مساندة خططها في التوسع؛ إذ أسهم بالتبرع لإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة، ولمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ولوقف الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمكة المكرمة. كما أسهم مؤخرًا بالتبرع لمشروع خير مكة، سواء بتبرع شخصي منه، أو عبر "دلة للخدمات الصحية القابضة".

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"سلطان بن سلمان" يقدِّم تعازيه لأسرة رجل الأعمال صالح كامل
سبق

قدَّم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد رجل الأعمال صالح بن عبدالله كامل، الذي وافته المنية مساء الاثنين الماضي.

وتفصيلاً، ثمَّن الأمير سلطان بن سلمان الدور الذي بذله الفقيد في خدمة العمل الخيري في السعودية، مبينًا أن الشيخ صالح كامل –رحمه الله- لم يتوانَ يومًا في تقديم الدعم للأعمال الخيرية؛ إذ كان صاحب مبادرات كثيرة، وكان مبادرًا وداعمًا للمشاريع الخيرية التي كان يدعوه شخصيًّا للمساهمة فيها، وهي شهادة حق. سائلاً العلي القدير أن يجعلها في موازين حسناته.

يُذكر أن رجل الأعمال صالح كامل –رحمه الله- أسهم في العديد من المبادرات الخيرية لصالح مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة؛ إذ قدَّم الكثير من الدعم لمراكز الجمعية، وعمل على مساندة خططها في التوسع؛ إذ أسهم بالتبرع لإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة، ولمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ولوقف الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمكة المكرمة. كما أسهم مؤخرًا بالتبرع لمشروع خير مكة، سواء بتبرع شخصي منه، أو عبر "دلة للخدمات الصحية القابضة".

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
01:13 AM

"سلطان بن سلمان" يقدِّم تعازيه لأسرة رجل الأعمال صالح كامل

نوّه بالدعم السخي الذي كان يقدمه الفقيد للأعمال الخيرية بالسعودية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
17,659

قدَّم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد رجل الأعمال صالح بن عبدالله كامل، الذي وافته المنية مساء الاثنين الماضي.

وتفصيلاً، ثمَّن الأمير سلطان بن سلمان الدور الذي بذله الفقيد في خدمة العمل الخيري في السعودية، مبينًا أن الشيخ صالح كامل –رحمه الله- لم يتوانَ يومًا في تقديم الدعم للأعمال الخيرية؛ إذ كان صاحب مبادرات كثيرة، وكان مبادرًا وداعمًا للمشاريع الخيرية التي كان يدعوه شخصيًّا للمساهمة فيها، وهي شهادة حق. سائلاً العلي القدير أن يجعلها في موازين حسناته.

يُذكر أن رجل الأعمال صالح كامل –رحمه الله- أسهم في العديد من المبادرات الخيرية لصالح مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة؛ إذ قدَّم الكثير من الدعم لمراكز الجمعية، وعمل على مساندة خططها في التوسع؛ إذ أسهم بالتبرع لإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة، ولمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ولوقف الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمكة المكرمة. كما أسهم مؤخرًا بالتبرع لمشروع خير مكة، سواء بتبرع شخصي منه، أو عبر "دلة للخدمات الصحية القابضة".

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