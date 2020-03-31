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كورونا ليست لها علاقة .. مصرع 19 شخصاً جنوب غربي الصين

نشرت قوات لحماية الأماكن والمناطق المهمة واستخدمت الطائرات

لقي 19 شخصاً مصرعهم خلال مكافحة حرائق غابات في مقاطعة سيتشوان- جنوب غربي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان، اليوم، أنه من بين الضحايا 18 من رجال الإطفاء، وعامل مزرعة غابات محلي قاد الطريق لرجال الإطفاء قبل أن يحاصروا في النيران بسبب تغير مفاجئ في اتجاه الرياح.

وتابعت، أنه تم إرسال فرق من نحو ألف شخص للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ والإجلاء، فيما تم نشر قوات لحماية الأماكن والمناطق المهمة، كما استُخدمت الطائرات المسيّرة لمراقبة تطور الحريق.

الصين حرائق غابات

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كورونا ليست لها علاقة .. مصرع 19 شخصاً جنوب غربي الصين
سبق

لقي 19 شخصاً مصرعهم خلال مكافحة حرائق غابات في مقاطعة سيتشوان- جنوب غربي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان، اليوم، أنه من بين الضحايا 18 من رجال الإطفاء، وعامل مزرعة غابات محلي قاد الطريق لرجال الإطفاء قبل أن يحاصروا في النيران بسبب تغير مفاجئ في اتجاه الرياح.

وتابعت، أنه تم إرسال فرق من نحو ألف شخص للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ والإجلاء، فيما تم نشر قوات لحماية الأماكن والمناطق المهمة، كما استُخدمت الطائرات المسيّرة لمراقبة تطور الحريق.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:00 AM

كورونا ليست لها علاقة .. مصرع 19 شخصاً جنوب غربي الصين

نشرت قوات لحماية الأماكن والمناطق المهمة واستخدمت الطائرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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لقي 19 شخصاً مصرعهم خلال مكافحة حرائق غابات في مقاطعة سيتشوان- جنوب غربي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان، اليوم، أنه من بين الضحايا 18 من رجال الإطفاء، وعامل مزرعة غابات محلي قاد الطريق لرجال الإطفاء قبل أن يحاصروا في النيران بسبب تغير مفاجئ في اتجاه الرياح.

وتابعت، أنه تم إرسال فرق من نحو ألف شخص للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ والإجلاء، فيما تم نشر قوات لحماية الأماكن والمناطق المهمة، كما استُخدمت الطائرات المسيّرة لمراقبة تطور الحريق.

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